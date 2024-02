El PSOE de Huesca afea al presidente de la Diputación "el uso partidista" de las tractoradas 

"Esta reivindicación es justa, yo os entiendo, y si estoy aquí es porque el medio rural debe alzar la voz". Con estas palabras se dirigió este miércoles el presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, del PP, a un grupo de agricultores concentrados en la N-240, a los que se impedía entrar con sus tractores a la capital oscense.

Claver les dio a conocer su mediación para que pudieran llegar al corazón de la ciudad, como ocurrió el día anterior. "El Gobierno de España ha indicado que no se pueda acceder. Yo he trasladado que se pueda acceder", justificó ante los tractoristas, porque, como les dijo, ellos solo pretendían llegar a Huesca para trasladar la idea de "que el campo está sufriendo y quiere que Bruselas le escuche". Y añadió: "Esto es una censura, esto no se puede admitir".

La intervención del presidente, que grabaron sus agricultores con el teléfono móvil y luego se fue difundiendo por las redes sociales, provocó la inmediata reacción del PSOE, que en una nota de prensa acusó al presidente de la Diputación de “faltar a la verdad de forma descarada cuando ha afirmado que todos los problemas de la agricultura y la ganadería se deben solamente a la aplicación por parte del Gobierno central de las políticas europeas”.

El secretario general del PSOE del Alto Aragón, Fernando Sabés, le recordó que el comisario europeo de Agricultura "es de la línea política de Isaac Claver, de la derecha y de la extrema derecha europea, que es quien diseña las políticas en Europa", y el consejero del ramo del Gobierno de Aragón, de Vox, es de Asaja, "quien no ha cumplido nada de lo que prometió ni de lo que ha reivindicado cuando ejercía de líder sindical".

El PSOE dice comprender y compartir muchos de los problemas de los agricultores y ganaderos de la provincia, "a los cuales siempre hemos defendido como partido y en las instituciones donde hemos gobernado, apoyando el desarrollo de la ganadería en todo nuestro territorio, así como las políticas para mantener la ganadería extensiva, primando también la defensa de la agricultura familiar”. Y puso como ejemplo que “nunca un Gobierno de España había invertido tanto en regadíos". "Huesca es la provincia con mayor inversión de España, sin olvidar la construcción de un pantano como es el caso de Almudevar, todo ello con el actual Gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez”, señaló el miembro del Comité Federal del PSOE y expresidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia.

El PSOE lamentó el "uso partidista" que "de nuevo" hizo Isaac Claver de la Diputación Provincial de Huesca. Y la secretaria de Organización socialista, Elisa Sancho, dejó claro que “militantes, alcaldes y concejales del PSOE han participado en estas movilizaciones como agricultores y ganaderos que son, respetando la petición de los manifestantes de no hacer un uso político de estas, ya que está en riego un modelo de vida. Pero en ningún momento han utilizado sus cargos para lanzar discursos para usos partidistas ni buscando la confrontación política que solo debilita a los agricultores y ganaderos”.

Por su parte, fuentes cercanas a Claver señalaron que habló en la carretera con los agricultores para intentar "mediar", y de hecho hizo gestiones para ver si podían entrar a la ciudad, pero la orden venía de Madrid. Además, añadieron, como presidente de la Diputación intervino "en defensa del medio rural".

En una nota de prensa, la Diputación señaló que el presidente quiso mostrar "su apoyo y empatía con la situación que está padeciendo el sector primario" y por eso se unió a la reivindicación de la tractorada procedente de la zona oriental de la provincia.

En Siétamo pudo conversar con los agricultores para atender las reivindicaciones del sector primario, ya que era conocedor de la intención de acudir hasta las dependencias de la Diputación Provincial de Huesca. Para el presidente de la institución provincial, “las reivindicaciones de los agricultores son legítimas y pacíficas, y al final su interés es el de la defensa del medio rural, que es la máxima de nuestra diputación”.