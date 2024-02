Usuarios de Monegros vuelven a denunciar el "maltrato" al ferrocarril convencional

La plataforma Monegros no pierdas tu tren ha celebrado este domingo la 35ª concentración por el ferrocarril convencional para reivindicar una vez más la conexión directa Zaragoza-Barcelona por Monegros y también la recuperación del tramo Binéfar-Lérida en los trenes pagados por el Gobierno de Aragón que fueron recortados por la consejería de Vertebración en la legislatura 2019-2023 y que están siendo mantenidos por el nuevo Gobierno de Aragón (PP-Vox) "pese a las declaraciones que hizo el 8 de julio de 2023 en campaña electoral de Ana Alós en la estación de Monzón", denuncian.

Este colectivo asegurar estar "cansado que se nos diga que el ferrocarril convencional cuesta mucho dinero y es deficitario". Una afirmación que, a su juicio, hay que matizar por varias razones. La primera porque es "un medio de transporte social, vertebra el territorio y acerca pueblos, por lo que nunca ha estado pensado para ganar dinero, para eso ya está la alta velocidad, que es el ferrocarril comercial". A este respecto se preguntan si es rentable una infraestructura de AVE de 4.000 millones de euros como la que se ha inaugurado recientemente en Asturias.

También recalcan que la "inmensa mayoría" de los servicios públicos aragoneses son deficitarios económicamente, "pero cuenta la rentabilidad social porque nadie cerrarían hospitales, guarderías, colegios… porque para eso pagamos impuestos, igual que el ferrocarril convencional".

Además, lamentan que no se puede saber a ciencia cierta cuanto cuesta el kilómetro por usuario del ferrocarril convencional, "ya que la inmensa mayoría de trenes regionales van sin revisor, y eso significa estadísticamente que va el tren vacío". De hecho, el portavoz de esta plataforma, Raúl Rivarés, asegura que en los últimos cinco viajes que ha hecho entre Grañén y Zaragoza, tres de ellos iban sin revisor. "Me recorrí el tren de punta a punta y entre los tres trenes viajábamos entre 500 y 600 personas que no fuimos contabilizados por Renfe", denuncia.

Así las cosas, desde Monegros ni pierdas tu tren afirman que los usuarios del ferrocarril convencional nos consideramos "muy mal tratados" por las administraciones. Recuerdan que en la legislatura anterior, el Gobierno de Aragón intentó "ocurrencias" como sustituir trenes por autobuses "que afortunadamente no llegaron a buen término y esperemos que eso quede definitivamente en el cajón porque se hizo en la línea Madrid-Cuenca-Valencia y fue el primer paso para cerrarla". advierten.

"Si el fin de todo esto es eliminar el ferrocarril convencional de transporte de personas para dejar la infraestructura específicamente para mercancías, que por las noches pasan cada diez minutos y en verano es complicado conciliar el sueño, cojan la vía y la lleven por el medio del monte", concluyen.