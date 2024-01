Pasión por vivaquear en una fosa de nieve a 3.000 m: "Sientes un estado de paz pleno"

"Es algo único y muy difícil de expresarlo con palabras. Allí arriba te sientes por un lado muy pequeñito, pero también lo más grande y afortunado por estar solo, alejado de la civilización, contemplando la belleza de la montaña, la luz del atardecer, el silencio absoluto... Llegas a un estado de paz pleno". Así describe Rodrigo Suárez, un joven alpinista y guía de montaña de Jaca, de 30 años, la sensación de vivaquear en una fosa de nieve a más de 3.000 metros de altitud en el Pirineo.

Este opositor a Greim de la Guardia Civil comenzó hace ya una década con esta singular práctica montañera. Primero en verano, luego con las primeras nieves del otoño y finalmente ya en plena época invernal. Ha dormido en un agujero excavado en la nieve en el Aneto, el Monte Perdido y el Posets, los tres grandes tresmiles del Pirineo aragonés. En su última aventura rozó esta altitud aunque se quedó en los 2.883 del pico Collarada, en Villanúa, que le regaló otra experiencia imborrable.

El alpinista y guía de montaña jaqués Rodrigo Suárez es un apasionado de los vivacs en la nieve.

Rodrigo Suárez admite que su "gran pasión" es el vivac en altura y en invierno. Y deja claro que para practicarlo, siempre sigue unos consejos básicos que garanticen ante todo su seguridad. El "más importante", asegura, es analizar la meteorología. "Yo no salgo si veo una mínima probabilidad de tormentas en verano o de precipitaciones en invierno", resalta. El viento también es otro factor determinante.

Además, el material es crucial. En su caso, dispone de un saco invernal que le permite pasar la noche al raso con una temperatura exterior de hasta 15 grados bajo cero y otro de verano con hasta cero grados. Junto a ello, nunca se olvida el hornillo para tomar algo caliente antes de ir a dormir; la ropa térmica; los crampones, el piolet, el casco; baterías portátiles "porque el móvil se descarga súper rápido con el frío", advierte; el dispositivo de detección de avalanchas con la sonda y la pala... "He llegado a subir con unos 20 kilos porque a veces voy también con los esquíes", afirma.

Vivac de Rodrigo Suárez en Collarada a vista de dron. Rodrigo Suárez

Suárez también incide en una serie de "trucos" indispensables como meter dentro del saco el agua para que no se congele, además de las baterías del teléfono de repuesto y las botas. Y es que recuerda que en uno de los primeros vivacs que hizo con apenas 20 años en el Aneto, se las dejó fuera "y a la mañana siguiente no me las podía poner porque estaban como el cemento".

En cuanto a la fosa de nieve, explica que hay que se cava con la pala "y el agujero, contra más viento haga, más profundo debe ser, porque así te pasa por encima y ni lo notas", subraya. Adicionalmente, hay que levantar una pequeña muralla para reforzar la protección.

Este pasado fin de semana subió de nuevo a la montaña y pasó la noche en una cueva de hielo que hizo en el Circo de Respomuso, en el valle de Tena. Un pequeño entrenamiento de cara al reto que se ha marcado para este invierno: construir un iglú en la cima de algún tresmil del Pirineo para vivaquear.

Rodrigo Suárez, durmiendo en una cueva de hielo en el Circo de Respomuso, en el valle de Tena. Rodrigo Suárez

"El proceso es muy lento porque se hace con sierra y ladrillo a ladrillo, y la nieve tiene que tener unas condiciones, porque si está muy polvo o húmeda no se compacta", explica. Calcula que le costará dos días "porque lo normal es llegar a la cumbre al mediodía y hasta el atardecer no te da tiempo a construirlo".