La falta de vivienda frena el crecimiento de Benasque: "No sale a cuenta venir a trabajar aquí"

La falta de viviendas en el Pirineo para los trabajadores turísticos preocupa hasta tal punto que se ha llegado a hablar del fenómeno de la 'ibización', comparándolo con el déficit y el elevado coste de los alquileres en la isla pitiusa. Para combatir el problema, algunos ayuntamientos han planteado bolsas de viviendas de alquiler e incluso tienen en proyecto construir pisos con arrendamientos asequibles como única forma de garantizar alojamientos a los vecinos y los nuevos moradores y, al mismo tiempo, ayudar a los empresarios a conseguir mano de obra. Es el caso de Panticosa, Canfranc, Villanúa o Aínsa. El boom de las viviendas turísticas no ayuda, ya que limita las disponibles, y además buena parte del parque inmobiliario son segundas residencias.

Benasque es un caso de libro del colapso del mercado inmobiliario. En el portal 'El Idealista' solo hay tres pisos de alquiler disponibles, a un precio medio de 15,26 euros el metro cuadrados. Van de los 660 euros al mes de un apartamento de 45 metros, a los 1.000 de un piso de dos habitaciones. Y la opción de comprar no está al alcance de cualquiera, con una media de 2.862 euros por metro cuadrado y viviendas que como mínimo rondan los 300.000 euros por tres habitaciones, aunque muchas superan este precio.

El PSOE de Benasque, en la oposición, propone la creación de una bolsa de alquiler asequible en este municipio ante la falta de alternativas habitacionales en el municipio, en parte por culpa de la proliferación de viviendas turísticas. Según su portavoz, Kiko Gracia, los empresarios están preocupados por esta situación. "No pueden completar sus plantillas de trabajadores porque el coste de la vivienda es tan elevado que a esos futuros empleados no les sale a cuenta venirse a trabajar y a vivir aquí”.

Es el segundo municipio de Aragón con más casas turísticas, solo por detrás de Zaragoza. Según datos del INE, en 2020 eran 284, el 10% del cómputo global. Sin embargo, el actual ayuntamiento, gobernado por el PP con apoyo del PAR, no es partidario de limitarlas. Su alcalde, Manuel Mora, dice que "si no fuera por los apartamentos turísticos mucha gente no podría venir aquí de vacaciones porque los hoteles cierran". Mientras cumplan las normativas y no molesten a los demás, cree que "dinamizan el turismo en la zona".

Mora discrepa de la propuesta socialista porque "sin no hay viviendas para alquilar, difícilmente podemos hacer una bolsa", y recuerda que el problema no viene de ahora. "El PSOE ha gobernado (en coalición con el PAR) ocho años". El Ayuntamiento ha puesto a disposición de Suelo y Vivienda de Aragón todas las parcelas urbanas libres y ahora va a licitar una para ver si algún promotor privado se interesa en construir. "Serían de alquiler y con precio tasado", aclara el alcalde.

Manuel Mora reconoce que hay empresarios que no encuentran trabajadores por este problema. Es más, cuando alguien demanda un empleo, antes de preguntar por su formación y experiencia, se le pregunta si dispone de vivienda.

"El de la vivienda es un problema muy serio porque no hay pisos de alquiler y si alguien quiere comprar, con los salarios que hay, resulta inasumible", dice Manuel Mora. Y se traslada al resto de localidades del valle.

Por su parte, el portavoz del PSOE reprocha la política municipal en esta materia. "No es la primera vez que planteamos en el Ayuntamiento el problema que existe en Benasque, Cerler y Anciles con la vivienda y no será tampoco la última”, indica Kiko Gracia, criticando que “siendo conocedor del mismo, el Ayuntamiento no está haciendo nada para solucionarlo", cuando de ello depende "el desarrollo presente y futuro de nuestro municipio”.

"Que Benasque, Cerler y Anciles cuenten con una población estable depende de que seamos capaces de poner en marcha medidas que frenen el incremento en el precio de la vivienda. Debemos actuar y debemos hacerlo cuanto antes”, declara el portavoz socialista.

La moción del PSOE pide la puesta en marcha de una bolsa de vivienda de alquiler a un precio asequible, “siempre contando con quienes tienen que hacerlo posible, que son los propietarios de pisos que ahora mismo están vacíos". "Se trata de trabajar juntos para evitar que los jóvenes se vean obligados a buscar fuera de su lugar de nacimiento una oportunidad para comenzar a construir su vida. También para evitar que aquellos que se interesan por venir a vivir aquí no puedan hacerlo por el elevado precio del alquiler o la compra de vivienda. O que los trabajadores temporales tengan que ir a otros municipios a buscar una residencia y necesiten desplazarse a diario hasta Benasque”.

El pasado mes de septiembre, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Benasque ya presentó una moción, que fue rechazada por el equipo de gobierno, en la que pedía una modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana para la regulación de viviendas de uso turístico, “uno de los principales factores que ha provocado la subida de precios de alquiler y compra en nuestro municipio hasta hacerlos inalcanzables. Y por eso es necesario que el consistorio actúe y facilite el acceso a la vivienda tanto a vecinos como a quienes quieren instalarse en Benasque, Cerler y Anciles” concluye Kiko Gracia.