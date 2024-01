La sede de la Comarca de La Litera se traslada de Binéfar a Tamarite por el agua y las grietas

Los trabajadores de la Comarca de La Litera que desempeñaban sus tareas en Binéfar han empezado el año en una nueva sede y en un localidad distinta. La situación del inmueble donde los servicios administrativos están instalados desde hace más de 20 años presenta problemas que han aconsejado su desalojo.

Las grietas que desde siempre tuvo el edificio, donde en 2002 se ubicó la sede administrativa comarcal (la histórica y cultural está en Tamarite de Litera), empezaron a agrandarse en el puente de la Inmaculada. La presidenta de la institución, Tania Solans, indica que en esas fechas hubo problemas con el abastecimiento de agua. "Vimos que las hendiduras crecían y nos preocupamos bastante así que la semana antes de Navidad avisamos al Ayuntamiento de Binéfar, que es el propietario del edificio, que fue cedido por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)".

Tras comunicar lo que ocurría, se vació una fosa séptica situada detrás del inmueble, ya que parecía que había agua por debajo del edificio, y entonces se produjo un movimiento de tierras que afectó también a las grietas. "El día 24, los técnicos nos dijeron que , por precaución, nadie entrara en las oficinas", explica Solans. De momento, las fisuras de las paredes están con testigos para comprobar si el edificio está estable o se sigue moviendo.

La presidenta de la institución explica que el informe del Ayuntamiento de Binéfar y el que encargó la Comarca concluyen que "ahora no hay peligro de colapso, pero sí que puede caer algún falso techo, alguna moldura…". "El día 26 me reuní con la alcaldesa Patricia Rivera, para ver si nos podían reubicar y nos propuso el 'coworking' acondicionado en el edificio de la estación de autobuses, que ya está preparado, con mesas, sillas y conexiones", detalla Tania Solans. "No era adecuado al cien por cien aunque sí podíamos trasladarnos al día siguiente y ponernos a trabajar", añade.

Todo parecía solucionado, pero "esa misma noche la alcaldesa me llamó para decirme que, como el espacio no estaba inaugurado, el equipo de gobierno (PP-Vox) había decidido no cederlo".

En el pleno municipal del 27 de diciembre, los grupos de la oposición preguntaron por qué no se atendía la urgencia y contestaron que iban a buscar otras soluciones. La presidenta de la Comarca ha manifestado que el espacio se les ha pedido por escrito y de forma urgente y "no ha habido contestación". Se han trasladado 15 trabajadores de Binéfar a Tamarite, donde ya estaban otros 10 empleados.

La presidenta de La Litera comenta que "los técnicos nos dicen que la solución no es rápida ni barata, pero ninguno nos ha dicho cuánto cuesta ni si se puede reparar". Entre otras cosas, la preocupación es el archivo de la Comarca. "Hemos podido sacar mesas, sillas y ordenadores, pero hay muchas cosas allí", subraya Solans, quien afirma "o se repara la sede de Binéfar o se busca un sitio en condiciones".

La Litera tiene dos sedes porque tiene dos capitales, una administrativa en Binéfar y una histórica en Tamarite. "Ahí nos hemos reubicado, de mejor o peor manera", comenta Tania Solans. La presidenta agradece el esfuerzo del personal de la institución, "el que se ha tenido que trasladar, por su disponibilidad y colaboración, porque la mayoría son de Binéfar, y el de mantenimiento de las dos residencias comarcales porque ellos han hecho el traslado de mobiliario y han realizado un gran esfuerzo para que a la vuelta de las vacaciones todo el mundo tuviese su puesto de trabajo".

Críticas de PSOE, Cambiar y CHA a Binéfar

PSOE, Cambiar Binéfar y CHA han emitido este miércoles un comunicado conjunto en el que piden al consistorio binefarense que realice las gestiones necesarias para recuperar la capitalidad administrativa de La Litera tras el cierre de la sede comarcal.

Por ello, piden a la alcaldesa, Patricia Rivera, que se comprometa, en colaboración con la Comarca, a encontrar una solución definitiva que permita recuperar la normal prestación de servicios en la localidad y el regreso de los 15 trabajadores que se han tenido que trasladar a Tamarite de Litera.

Según estas formaciones, Rivera comunicó este martes a la Comarca que cedía el espacio solicitado antes de Navidad debido a la urgencia de la situación. En este sentido, consideran que la "inacción" del consistorio “se debe a motivos puramente políticos".