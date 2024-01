La alcaldesa de Binéfar asegura que ofreció alternativas para evitar el traslado de la sede comarcal a Tamarite

La alcaldesa de Binéfar, Patricia Rivera (PP), ha rechazado las críticas a su actuación por el traslado de la sede de la Comarca de La Litera a Tamarite, y de sus 15 trabajadores, que ha tenido que ser desalojada por las malas condiciones del inmueble, de propiedad municipal, debido al agua y las grietas que se han ido agradando con los años.

Rivera explica que el Ayuntamiento y la Comarca han mantenido varias reuniones para buscar soluciones a esas grietas en las que ofreció a la presidenta comarcal, Tania Solans (PSOE), la posibilidad de ocupar un edificio anexo a la sede administrativa. "Dicho edificio no presenta ningún riesgo estructural ni corre peligro de ser derribado. Y cuenta con espacio suficiente para albergar las tareas y servicios que presta la Comarca en su habitual sede que ha sido desalojada", afirma. Dispone de varias salas y oficinas, aseos y un recibidor.

Sin embargo, la alcaldesa asegura que el ofrecimiento fue rechazado tanto por la presidenta como por la vicepresidenta de la Comarca "ya que consideraban que era insuficiente".

Como alternativa, Rivera volvió a ofrecer un segundo espacio, la sala coworkig con 4 salas adicionales de la estación de autobuses. Aunque la oferta no llegó a formalizarse en firme porque la junta de gobierno municipal, formada por PP, VOX y PAR, consideró que no era procedente ceder a la Comarca las instalaciones hasta que no se hubieran inaugurado.

El Ayuntamiento niega las acusaciones vertidas en nota de prensa por PSOE, Cambiar y CHA y deja claro que la comunicación con la Comarca de La Litera ha sido "constante" y que se han ofrecido en cada reunión "alternativas". Una tercera propuesta fue la cesión de unas salas que iban a quedar libres tras no haber renovado su solicitud de uso sus ocupantes, asociaciones y empresas.

Patricia Rivera lamentado que a pesar de los tres ofrecimientos y la "buena voluntad de diálogo y de buscar una solución" por parte del Ayuntamiento, la presidenta y la vicepresidenta de la Comarca hayan decidido trasladarse a Tamarite de Litera sin comunicarlo a la alcaldesa. “La notificación fue por escrito, cuándo solicitaban unos papeles, pero su decisión de trasladarse a Tamarite ya estaba acordada antes de solicitar al Ayuntamiento los espacios”, critica.

Unificar todas las dependencias

La alcaldesa de Binéfar también apunta que se comunicó a las responsables comarcales su firme compromiso de ofrecer espacios municipales para unificar todas las dependencias de la Comarca en un mismo edificio. Para ello, se requiere rehabilitar la actual sede comarcal y redactar un proyecto “de común acuerdo con la Comarca porque el Ayuntamiento no va arreglar un espacio en el que no va a trabajar. Es necesario saber las necesidades de espacio que se tiene para poder redactar un proyecto”, advierte.

Por último, muestra su "sorpresa y estupor" por el comunicado emitido por PSOE , Cambiar y CHA de Binéfar ya que el martes se fijó para el día 8 de febrero una reunión por parte de la alcaldesa y la presidenta de la Comarca con la directora general de Administraciones del Gobierno de Aragón para buscar una solución a este asunto.