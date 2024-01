La vacunación de la gripe arranca en Huesca sin largas colas: "Hay que venir por responsabilidad social"

En el centro de salud Pirineos de Huesca, la cola para vacunarse este lunes no era muy larga al punto de la mañana. El primer día para la vacunación de la gripe a toda la población en Aragón no ha registrado una afluencia masiva, al menos en la capital oscense. Solo 26 pacientes habían solicitado hora para los 60 huecos disponibles.

Según los responsables sanitarios, el anuncio ha cogido un poco por sorpresa a los ciudadanos. Fue el pasado viernes cuando se informó de que la campaña, que iba a abrirse a todos en febrero, se adelantaba ante el incremento de la incidencia de gripe, que ha pasado de 167,5 casos por 100.000 habitantes en la última semana de 2023 a 303 casos en la primera de 2024.

Jorge Puértolas era uno de los pacientes que esperaba su turno para la vacuna. "Vengo a vacunarme por responsabilidad social, porque estoy en contacto con gente más mayor, como mis padres y mi abuela. Es importante para prevenir o para que en el caso de que cojamos la gripe, lo pasemos lo mejor posible", ha explicado.

Junto a él otros pacientes insistían en el mismo argumento. "Prefiero prevenir, lo hago pensando en mi familia", ha comentado Judith. O David: "Todos los años me vacuno, no me apetece pillarla. En cuanto han abierto el calendario he pedido cita".

Por su parte, la directora de Enfermería de Atención Primaria de Huesca, Marta López, ha señalado que se ha hecho una esfuerzo para abrir huecos y dar cobertura a todos los pacientes, aunque ha reconocido que el primer día la demanda ha sido escasa debido al poco tiempo transcurrido, ya la apertura de las citas se hizo el día 12. "Vamos a esperar cómo evolucionan las citaciones esta semana".

Las coberturas vacunales para la población preferente también han sido más bajas. En el sector de Huesca, ha alcanzado el 68% en los mayores de 65 años, cuando el objetivo era llegar a un 75%. La franja de más de 80 años sí llegó al 84%, por encima de la media de Aragón. Entre 75 y 79 años, la cobertura ha sido del 72%, y a partir de aquí empieza a descender hasta el 29% entre los de 60 a 64 años, un colectivo que hasta este año no se había contemplado como personas vulnerables.

Marta López atribuye el descenso de la demanda entre los grupos de riesgo o en las citas del primer día a varios factores. En primer lugar "el hartazgo de la población con la vacunación". "Acabamos de salir de una pandemia de casi cuatro años y la gente se ha relajado, tanto en la vacunación como en el uso de las mascarillas y la higiene de manos". Otra razón tiene que ver "con el cambio climático", ha dicho, ya que el inicio de la campaña en otoño coincidió con temperaturas de 25 grados.

A su juicio, sería importante hacer un esfuerzo para explicar por qué hay que vacunarse antes de que empiece la campaña. Fomentaría que hubiera un gran volumen de personas vacunadas durante los primeros meses y evitaría un pico de incidencia, "no llegar a la situación de epidemia en la que estamos, con la consiguiente sobrecarga en el sistema sanitaria".

"La educación sanitaria no debe ser a 10 días vista de la campaña sino extenderla todo el año y explicar a los pacientes que todos tenemos un escudo que es la inmunidad natural, y conforme pasa el tiempo, y con el añadido de factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes.. se va fisurando. La única manera que tenemos para que no se rompa es la vacunación", ha señalado la jefa de Enfermería de Atención Primaria de Huesca. "Y sobre todo hacer hincapié en que una infección por gripe A no es inocua. Hay mayor riesgo de eventos cardiovasculares y aumento de las resistencias a antibióticos". López ha comentado que en España estáa empezando a bajar el pico de incidencia y se prevé que Aragón llegue al máximo esta semana para que la curva empiece a bajar.