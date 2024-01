UGT pide en Aragón un suplemento para los docentes de FP no integrados en secundaria 

El profesorado técnico de Formación Profesional se ha concentrado en la mañana de este viernes a las puertas de diferentes centros de enseñanza secundaria en Aragón, convocados por UGT Servicios Públicos ante "la discriminación salarial" que sufre parte de estos profesionales al no ser integrados en el cuerpo de Enseñanza secundaria, desempeñando el mismo trabajo y percibiendo entre 200 y 400 euros menos de salario mensual. Las personas afectadas en la Comunidad Aragón superan las 300.

En la provincia de Huesca las protestas se han llevado a cabo en la entrada de IES Sierra de Guara, de la capital oscense y el IES Martínez Vargas, de Barbastro. UGT reclama al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón que incorpore un complemento salarial, como ya se ha hecho en otras comunidades autónomas "y ponga fin a las desigualdades en los centros de trabajo y garantice la igualdad".

"Llevamos años escuchando que hay que dignificar la formación profesional en Aragón y se deja de lado a los docentes", señalan desde el sindicato. Según la organización, esta desigualdad es "especialmente sangrante" tras la integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Protesta en el IES Martínez Vargas, en Barbastro. UGT

"Este hecho ha generado una discriminación sin precedentes", manifiesta UGT. El personal afectado de las especialidades de Cocina y pastelería, Estética, Fabricación e instalación de carpintería y mueble, Mantenimiento de vehículos, Mecanizado y mantenimiento de máquinas, Patronaje y confección, Peluquería, Producción en artes gráficas, Servicios de restauración, y Soldadura, del Cuerpo a extinguir, que no ha podido acceder a la integración, "se ha quedado cobrando entre 200 y 400 euros menos que sus compañeros de taller", denuncia el sindicato.

La formación sindical asegura que el profesorado técnico "no va a desarrollar mejor su trabajo por tener o no una carrera universitaria que poco o nada tiene que ver con su oficio, pero sí ha demostrado con creces la importancia que tiene ser un buen profesional para impartir una formación de calidad a futuros trabajadores en los sectores con una alta demanda de empleo".

En todo Aragón hay más de 300 personas afectadas por esta situación: no tener titulación universitaria, o que aún teniéndola, no cumplir los requisitos de la convocatoria. Debido a ello, no han podido optar a la categoría A1, quedándose en la A2, "con la merma en las retribuciones y en las cotizaciones a la seguridad social".