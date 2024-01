El año arranca en Aragón con un 40% más de agua en los embalses pero sin alejar el miedo a la sequía

Tras la grave sequía sufrida en el 2022 y el 2023, Aragón encara el nuevo año con un 40% más de agua en sus embalses. Si hace doce meses la cuenca del Ebro almacenaba 3.468 hectómetros cúbicos (el 44% de su capacidad), el último dato de este 2024 es de 4.851 hectómetros (62%), casi un 40% más. El fantasma de las restricciones parecía quedar atrás a tenor de estas cifras. Sin embargo, como señaló recientemente la ya expresidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Dolores Pascual, hay "luces y sombras".

La situación más favorable se vive en las cuencas de los ríos Aragón, Gállego y Cinca. Los embalses de Yesa, Mediano y El Grado disfrutan de un importante volumen de reservas gracias a las intensas lluvias del otoño. Están al 83, 75 y 97% de su capacidad, respectivamente. Sin embargo, la margen derecha del Ebro y la zona oriental de la cuenca conviven con el fantasma de la sequía.

La margen derecha, la que mejor situación presentaba en los dos últimos años, está ahora con una reserva del 43%, casi 20 puntos menos que hace un año (61%) y por debajo de la media. En el caso del río Noguera-Ribagorzana, la escasez continúa. El mejor ejemplo es el embalse de Canelles, el más grande del Pirineo y el segundo mayor de la cuenca, que no sale del bache y está incluso peor que en 2023. Apenas alcanza el 19% frente al 28% de hace un año. Su situación inquieta a los regantes y también a las empresas turísticas, pues ya lleva dos ejercicios con una lámina de agua tan baja que resulta imposible la navegación.

Los agricultores del Canal de Aragón y Cataluña, que se abastecen tanto del Noguera como del río Ésera, viven "una sensación agridulce". Su sistema se ha convertido en paradigma de la actual situación de la cuenca del Ebro. Mientras los embalses del Ésera invitan al optimismo (Barasona está al 71% y San Salvador al 89%), los del Noguera-Ribagorzana no acaban de remontar.

Las precipitaciones, abundantes en la parte occidental del Pirineo en la estación de otoño, han sido escasas en la zona cercana a Cataluña, donde hay graves restricciones. El presidente del Canal de Aragón y Cataluña, José Luis Pérez, da por perdido el episodio de lluvias de otoño y ahora solo confía en un invierno generoso en nieve.

Distinto es el panorama para el Canal de Bardenas y para Riegos del Alto Aragón, que a tres meses del inicio de la campaña tienen los embalses prácticamente llenos. Los primeros respiran aliviados porque Yesa, tras meses en situación de emergencia en 2023, actualmente casi triplica la reserva de hace un año. Y la intercuenca Gállego-Cinca también encara el 2024 con muy buenas perspectivas. No obstante, su presidente, José Antonio Pradas, recuerda que falta por asegurar la nieve.

"La capacidad de regulación de nuestros embalses no da para garantizar una campaña si no tenemos nieve para llenarlos en primavera con el deshielo", indica Pradas. Reconoce que los regantes de Monegros afrontarán el verano con una perspectiva "infinitamente mejor que los dos años anteriores", pero no se atreve a decir si la campaña empezará o no con restricciones para sus 130.000 hectáreas. "Todo dependerá de la nieve", precisa.

Esta es la situación de los principales embalses:

Mequinenza (1.543 hm3 de capacidad). Ha pasado de estar al 36% hace un año al 81% a primeros del 2024.

Canelles (679 hm3). Del 28 al 19%, el único en la margen izquierda con menos agua que en 2023.

Yesa (446 hm3). Del 30 al 83%.

Mediano (434 hm3). Del 47 al 75%.

El Grado (400 hm3). Del 70 al 97%.

Santa Ana (236 hm3). Del 44 al 51%.

Sotonera (189 hm3). Del 48 al 93%.

Escales (152 hm3). Del 54 al 70%.

San Salvador (137 hm3). Del 58 al 89%.

La Loteta (104 hm3). Del 82 al 33%.

Barasona (84 hm3). Del 52 al 71%.