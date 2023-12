El cupón de la ONCE se convierte en una ventana abierta hacia el Coso Alto de Huesca

El Coso Alto de Huesca protagoniza el cupón de la ONCE del martes, 9 de enero de 2024, perteneciente a la serie ‘A pie de calle’. Cinco millones de cupones difundirán esta vía oscense. Lorena Orduna, alcaldesa de la ciudad, y Raquel Pérez, delegada de la Organización en Aragón, han presentado este cupón este jueves, acompañadas de José Luis Catalán, presidente del Consejo Territorial ONCE Aragón; Pilar Calvo, directora de la ONCE en Huesca; y Marta Escartín, concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Huesca.

El Coso Alto es una calle de 500 metros de longitud que rodea la antigua muralla de Huesca. Es una zona comercial con edificios típicos de la arquitectura del siglo XX. La vía, una de las más típicas de la ciudad, actúa como separación entre los barrios del Casco Antiguo, María Auxiliadora y San José.

Entre los monumentos que pueden verse paseando por el Coso Alto se encuentran la iglesia de la Compañía, llamada de San Vicente el Real; las casas-palacio o el Teatro Olimpia. También destaca el edificio de Correos.

Raquel Pérez ha explicado que la ONCE decidió hace unos meses dedicar un cupón a una calle emblemática de todas las capitales de provincia y las dos ciudades autónomas para "homenajear las vías más importantes de cada ciudad, esas por las que circulan nuestros vendedores y vendedoras recogiendo la solidaridad de los vecinos". "Esta serie consta de cinco millones de cupones y se emite por orden alfabético, así que le corresponde a Huesca ser la primera de Aragón", ha añadido.

Lorena Orduna ha manifestado que está "encantada" con esta iniciativa de la ONCE porque todo lo que signifique difundir Huesca "es una idea fantástica". La alcaldesa ha reiterado el compromiso de colaboración del Ayuntamiento con esta organización por la labor que realiza con las personas que lo necesitan.

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.