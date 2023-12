Agitada noche en las calles de Huesca con dos accidentes de tráfico en pocos minutos

La Policía Local de Huesca ha informado de dos accidentes de tráfico ocurridos en las últimas horas. El primero de ellos se ha producido en torno a las 21.00 de este jueves en la avenida de los Danzantes, en la rotonda que da a la calle de Balsas de Chirín.

Según indican los agentes, una mujer ha tomado un tramo en contra dirección y el vehículo que conducía ha chocado contra una farola. El choque ha ocurrido al salir el turismo del estacionamiento de tierra que hay tras pasar el aparcamiento situado junto a una industria cárnica. "En vez de salir hacia la derecha, hacia el paseo de Ramón y Cajal, el vehículo se ha desplazado en contra dirección", explican las mismas fuentes.

Como consecuencia del accidente, la mujer que lo conducía ha resultado herida leve y ha sido trasladada al Hospital Universitario San Jorge de la capital oscense. Las pruebas de alcoholemia y drogas han dado resultados negativos. Hasta el lugar del suceso se han trasladado los Bomberos para retirar la farola dañada.

Casi a la misma hora se ha producido otro accidente de circulación en la confluencia de las calles Doña Sancha y Calatayud, en la zona de los Olivos. Dos vehículos han colisionado al no respetar el stop el que venía desde Doña Sancha, según han informado desde el Ayuntamiento. Afortunadamente, no ha habido heridos, pero los daños materiales parecen cuantiosos. El conductor que venía de Doña Sancha (que al parecer es de fuera de Huesca) no se ha dado cuenta de la señal de stop y el de calle Calatayud se lo ha llevado por delante, han indicado las mismas fuentes.