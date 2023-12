Tres policías socorren a un niño en Huesca tras quedar inconsciente en nochebuena

Papa Noel no es el único héroe de la Navidad. Su llegada a cada casa la noche del 24 de diciembre lo convierte en protagonista indiscutible para los más pequeños, pero a veces los mejores regalos no vienen envueltos con papel y lazo. Lo sabe bien la familia de Teo, un niño de Huesca que fue socorrido por agentes de la Policía Nacional el pasado domingo tras quedar inconsciente de manera accidental.

Al parecer, el pequeño sufrió un fuerte golpe en la cabeza y una patrulla de la Policía Nacional en la capital oscense le trasladó hasta el hospital, donde se recuperó sin problemas.

Gracias a la rápida actuación estos agentes, el menor pudo celebrar la Nochebuena con su hermana y el resto de su familia en su casa de Huesca y además recibió un regalo muy especial, el que le llevaron los propios agentes que le ayudaron.

Ayer Teo se dio un fuerte golpe en la cabeza y quedó inconsciente y una patrulla de @policia le trasladó al hospital



Gracias a su rápida actuación hoy está celebrando la #Nochebuena con su hermana y su familia en #Huesca



Los policías han ido a llevarles unos regalos antes de… pic.twitter.com/BG7Wq5K58g — Policía Nacional (@policia) December 24, 2023

La Policía Nacional compartió en X (antiguo Twitter) una fotografía y un vídeo con los protagonistas de esta historia. La publicación ya supera las 286.000 visualizaciones.

