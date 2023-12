La Comarca de La Litera asumirá la recogida de residuos de 11 municipios

El pleno de la Comarca de La Litera aceptó este jueves asumir la gestión de los residuos municipales en 11 de los 14 ayuntamientos, en lo que respecta a la fracción resto (contenedor de color verde), competencia exclusiva de los consistorios y que hasta ahora había recogido la institución comarcal desde la extinta Mancomunidad de La Litera.

El convenio, aprobado previamente por los plenos municipales y ratificado por el comarcal, es una continuación del que ya se firmó en 2006 y que permitió a la institución recoger los residuos de los 14 ayuntamientos. La decisión adoptada supone la actualización del acuerdo a las nueva Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

De los tres ayuntamientos que no han aprobado en sus plenos el nuevo convenio, el de Binéfar, tras diferentes reuniones con la Comarca, trasladó horas antes de la celebración del consejo comarcal la intención de llevarlo a su pleno municipal el próximo 28 de diciembre. Por su parte, los municipios de Baldellou y Tamarite de Litera no continuarán en la recogida de la fracción resto, al no haber convocado pleno el de Tamarite y al haber rechazado el convenio el de Baldellou.

Desde la Comarca recuerdan que en estos dos últimos municipios la recogida selectiva (vidrio, papel y cartón, envases y orgánico) es competencia exclusiva de la Comarca de La Litera, mientras que en el caso de Binéfar, al tener mayor tamaño, la recogida tendría que hacerla el propio Ayuntamiento.

A partir del próximo 1 de enero se extingue el convenio de 2006, por el que los 14 municipios delegaron la gestión de residuos de competencia municipal en la Comarca, pasando a estar en vigor el ratificado en el Consejo Comarcal.

La presidenta, Tania Solans, manifiesta que la Comarca “tiene un gran reto por delante que es llegar a un objetivo de reciclaje que actualmente no se está consiguiendo. Según la ley, en enero de 2025 se tiene que llegar a una tasa de reciclaje de 55% para no ser penalizados, mientras que actualmente no se alcanza el 20%”.

Así mismo, ha explicado que “desde 2021 se está trabajando con nuevos proyectos de economía circular, que se pondrán en marcha en enero, con novedades en el punto limpio y otras mejoras a implementar para la recogida selectiva de las fracciones de reciclaje en origen, dentro de una subvención otorgada por el Gobierno de Aragón”.

El consejero delegado del área de medio ambiente y servicios, Javier Llop, ha expresado su “agradecimiento a los ayuntamientos que han remitido la solicitud de delegación de la competencia, mostrando así su predisposición para trabajar conjuntamente en los objetivos que la nueva ley de residuos establece, tanto en el diseño del nuevo sistema de recogida como en las tan necesarias campañas de concienciación que deberán ponerse en marcha”.

La presidenta Solans ha agradecido también “la disponibilidad de la técnico del área, que en todo momento ha atendido a las consultas de información, aclaraciones y dudas que han ido surgiendo en el proceso de actualización del convenio. Ha mantenido múltiples reuniones con el personal, alcaldes y concejales de los diferentes ayuntamientos que han solicitado su asesoramiento desplazándose a municipios que así lo han solicitado y explicando las novedades en materia de residuos que impone la nueva ley”.