Benasque sigue en racha con dos pellizcos del segundo y un quinto: "Ojalá se hayan quedado aquí"

"A mí me va a dar algo". Son palabras de Maite Campo, la responsable del estanco de la calle Mayor número 17 de Benasque, 'La marmota de la suerte', que ha vendido tres décimos del segundo premio de la Lotería de Navidad (58303), que ha ido a parar en su gran mayoría a Galicia. Cada uno de ellos está agraciado con 125.000 euros así que ha repartido un total de 375.000 euros.

Y es que casi no se había recuperado de la alegría por haber dado a media mañana un pellizco del quinto 86007 cuando se ha enterado de este nuevo premio gordo. Se confirma así la buena racha de este estanco, que lleva cinco años dando grandes alegrías para Navidad. El año pasado dieron un décimo del Gordo; un cuarto en 2021; otro quinto en 2020; y dos quintos y un cuarto en 2019.

Tanto los tres décimos del segundo como los dos del quinto se han vendido en terminal. Y aunque un gran porcentaje de sus compradores suelen ser turistas, "este año la gente de Benasque ha respondido súper bien y con mucha ilusión a la lotería y ojalá se haya quedado aquí para premiar a los clientes fieles", ha deseado Maite Campo. Ella ya tenía un pálpito y, de hecho, ha confesado que no ha podido dormir demasiado esta noche "pensando en si íbamos a dar o no un premio porque al final no es nada fácil ya que hay 99.000 números". Por si acaso ya tenían cava enfriando para festejar algún premio "y si no para felicitarnos por el trabajo hecho".

Maite Campo y Christian Bielsa, felices con los dos premios de la Lotería de Navidad vendidos en su estanco de Benasque. M. C.

Maite Campo se ha mostrado emocionada porque su suegro falleció el año pasado y están convencidos de que, de alguna forma, gracia a él repartieron un pequeño pellizco del Gordo en 2022 "y seguro que nos sigue ayudando un montón", ha dicho con la voz entrecortada.

Además de Benasque, la suerte ha sonreído también a otras tres localidades de la provincia de Huesca. El estanco de la plaza Cortes de Aragón de Jaca ha vendido un décimo del quinto premio 86007. El propietario, Carlos Sainz, desconoce quién ha podido adquirir este décimo, premiado con 6.000 euros. Lo que es seguro es que no ha sido esta última semana, ya que no quedaban decimos con esta terminación.

Estanco de Jaca agraciado en el Sorteo de Navidad. Laura Zamboraín

También el estanco de la avenida del Ejército 4 de Sabiñánigo ha vendido dos décimos del 88979 y uno del 01568, ambos quintos premios, por lo que ha repartido 18.000 euros. Es la primera vez que reparten suerte en este sorteo de Navidad, pero han dado otros premios, el último este pasado sábado, el primero de la Lotería Nacional.

La titular de este establecimiento, María Luisa Ramón, se ha mostrado "muy feliz" por estos premios y ha señalado que ha pasado mucha gente para darles la enhorabuena. Desconocen quienes son los agraciados y cuándo se vendieron estos décimos, que son de máquina.

Estanco de Sabiñánigo agraciado en el Sorteo de Navidad. Laura Zamboraín

Y otro pequeño pellizco del quinto 88979 se queda en Huesca gracias a los dos décimos vendidos en máquina por Sierco, una tienda de moda y complemento de Aínsa ubicada en la avenida Central número 2 y que también es despacho de lotería. Ha vendido a través de su terminal dos décimos, un total de 12.000 euros.

Su responsable, Montse Sierco, ha asegurado sentirse "muy contenta" por volver a repartir suerte en el sorteo de la Lotería de Navidad porque en 2019 ya repartieron cuatro décimos de otro quinto que se fueron para Asturias. "Los agraciados nos llamaron para decírnoslo", recuerda. Esta vez, no sabe quién o quienes han podido ser los afortunados, pero también cree que podrían ser turistas. "No tenemos ni idea, pero perfectamente se han podido ir fuera porque empezamos a vender lotería desde julio", ha afirmado.

Montse Sierco y su empleada, Inés Campo, en la Sierco Moda, que ha vendido dos décimos de un quinto de la Lotería de Navidad. M. S.

En su caso no disponen de décimos físicos sino que todos los números que venden los sacan de la máquina. "Hay algunos que nosotros buscamos y otros que te piden que acabe en una terminación concreta", señala.