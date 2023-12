El Hospital de Barbastro aplaza las quimios una semana a una treintena de pacientes

La baja por enfermedad de una oncóloga ha provocado el aplazamiento de las sesiones de quimioterapia de una treintena de pacientes, 18 el martes y 15 este miércoles. Estos recibirán su tratamiento "tan pronto como sea posible a lo largo de la semana que viene", informan fuentes del Hospital de Barbastro.

El servicio de Oncología, que ha sido cuestionado en los últimos meses por la marcha de especialistas, tiene una plantilla de tres facultativas: una con dedicación exclusiva (la doctora que ha causado baja) y dos con jornada parcial con contratos mixtos que prestan servicio también en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, centro que va a prestar también apoyo para cubrir todas las necesidades asistenciales de esta población en este ámbito.

La medida fue adoptada recientemente ante la falta de oncólogos que quieran trabajar en el sector Salud Barbastro que atiende a la zona oriental de la provincia.

Este martes, estaba previsto que trabajara solo la especialista con jornada completa, pero cayó enferma y hubo que aplazar 18 consultas previstas para ese día. A ellas se suman las 15 del miércoles. Uno de los pacientes, Isidoro Olivera, vecino de Enate, se enteró de que el martes no recibiría la sesión de quimioterapia cuando acudió al Hospital de Barbastro.

"Nos podrían derivas a Huesca o a Lérida"

Este miércoles, Olivera ha vuelto a desplazarse hasta el centro hospitalario con la esperanza de que otra doctora le diera la sesión, sin lograrlo. "Mañana (por este jueves) iré, porque nos podrían derivar a Huesca y a Lérida. Les he dicho que no tenía problemas en ir a otro sitio. Llevo desde dos meses desde que me detectaron el cáncer", ha explicado. Este enfermo ha canalizado su enfado poniendo una queja en Atención al Paciente.

Desde el sector sanitario se están barajando diferentes opciones "para poder atenderlos a todos lo antes posible". No obstante, las otras dos profesionales siguen atendiendo de manera que este lunes una de las dos oncólogas que trabaja en el Servet ha pasado consulta por la mañana y por la tarde y volverá a hacerlo este jueves. Este miércoles ha ido la otra oncóloga que comparte contrato con el hospital zaragozano.