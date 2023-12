El PP rechaza la oferta del PSOE y deja Periferias fuera del presupuesto de Huesca

El PP ha rechazado la oferta del grupo socialista en el Ayuntamiento de Huesca y no ha admitido ninguna las tres enmiendas que, de aceptarse, conllevaban los 10 votos favorables del PSOE. Claro es que los populares, que gobiernan con 12 de los 25 concejales, no los necesitaban, ya que contaban con los dos ediles de Vox para conseguir la mayoría absoluta del pleno. Con ellos han elaborado un documento económico que elimina el Festival Periferias (dedicado a las vanguardia artísticas) y reduce casi a la nada las ayudas a la cooperación al desarrollo.

La propuesta de presupuestos municipales de 2024 ha sido dictaminada a favor en la comisión de Hacienda de esta mañana, con los votos de los grupos del PP y Vox y la abstención del concejal no adscrito. El PSOE ha votado en contra. En el pleno del próximo viernes se votará la aprobación inicial.

El presupuesto del Ayuntamiento de Huesca asciende a 60,9 millones de euros, un 3,6% más que en 2023 debido, entre otras cuestiones, al dinero recibido de los fondos europeos. El anexo de inversiones suma algo más de 8,5 millones. En el documento destacan las transferencias del Gobierno de Aragón: un 40% más para el fondo local (1.400.000 euros) y un 22% del área de dependencia de Servicios Sociales, con un aumento del 50% en programas específicos.

El concejal de Hacienda, Ricardo Oliván, ha señalado que se han estudiado las enmiendas presentadas por el grupo del PSOE y el concejal no adscrito (ex de Vox) y que estas "no se han atendido en términos económicos, dado que en ninguno de los documentos constaban las partidas de baja para financiar las partidas de alta". "En esta circunstancia era muy difícil realizar una valoración en condiciones de las diferentes propuestas", ha añadido el edil.

No obstante, dado que tanto las enmiendas del PSOE como las del concejal no adscrito "contenían propuestas interesantes para la ciudad", el equipo de gobierno ha planteado incorporar algunas de ellas en el transcurso del ejercicio próximo". Se financiarían con remanentes del 2023 si, finalmente, la administración central permite su utilización en las mismas condiciones que este año, según han explicado los populares.

Por su parte, la portavoz socialista, Silvia Salazar, ha manifestado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca "se ha rendido hoy a la ultraderecha, desechando la propuesta del PSOE". En todo caso, "por el progreso de nuestra ciudad y para frenar los retrocesos que quiere imponer Vox, este grupo tendrá la mano tendida a la alcaldesa, Lorena Orduna, hasta el mismo día del pleno de presupuestos", ha apuntado.

La concejala ha señalado que Orduna "tendrá que explicar a los oscenses por qué ha aceptado la oferta de Vox: solo ella es la responsable de acabar con Periferias y reducir a la mínima expresión las ayudas para la cooperación, con el impacto que eso tiene no solo en las asociaciones de la ciudad sino en los importantes proyectos que están llevando a cabo en países en vías de desarrollo".

Hasta el día del pleno

Salazar ha insistido en el PSOE mantendrá hasta el mismo viernes su propuesta: continuar con un festival a la vanguardia de la cultura en nuestro país, seguir siendo una ciudad solidaria con quienes más lo necesitan y ayudar a las mujeres víctima de violencia de género. "No entendemos que teniendo la posibilidad de contar con un amplio apoyo a sus primeros presupuestos, la alcaldesa anteponga los dos votos de Vox a los 10 del PSOE", ha apostillado.

El viceportavoz socialista, José María Romance, ha calificado de "muy preocupante que el PP prefiera la política retrógrada y del blanco y negro, haciendo suyo el discurso de Vox". "El presupuesto que podrían apoyar 22 concejales representa mucho más a la ciudad de Huesca que el de los 14 que lo harán finalmente", ha subrayado el edil.

Romance ha explicado que el equipo de gobierno" PP-Vox no ha aceptado ninguna de las otras propuestas del PSOE". Según ha dicho, la alcaldesa se comprometió a mejorar la avenida Martínez de Velasco y a completar los parques de San Martín y del Perpetuo Socorro. "Tampoco apuesta por la gratuidad del bus urbano ni por reducir la factura de la luz invirtiendo en eficiencia energética. Nunca un sí había sido tan barato y había significado un desprecio tan grande", ha concluido.

Por su parte, el concejal no adscrito, Antonio Laborda, ha justificado su voto en que existe el compromiso de admitirle todas las enmiendas, "porque son propuestas de ciudad", excepto la de Periferias (proponía mantener el nombre y cambiar el contenido) y la relativa a cooperación al desarrollo (continuar con la misma partida, de 100.000 euros). Según ha dicho, ha sido la inadmisión de esta última la que ha conllevado su abstención.