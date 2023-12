Un robo de cable deja sin teléfono durante días a una farmacia y otros negocios de Arén

Un robo de 500 metros de cable telefónico mantiene sin servicio a varios negocios y a la farmacia de Arén, en la comarca de la Ribagorza, desde el 5 de diciembre. Al principio, los afectados pensaron que se trataba de una avería, pero con el paso de los días constataron que los culpables eran los ladrones de cobre. El Ayuntamiento ya ha puesto los hechos en conocimiento de la Guardia Civil.

Los afectados se quejan de que pasa el tiempo y no se resuelve el incidente, que está afectando de manera grave a los negocios y en el caso de la farmacia a los trámites con la receta electrónica. "No tenemos ni línea fija de teléfono ni servicio de internet. No puedo ni mandar un correo electrónico, y tengo que cobrar a los clientes que pagan con tarjeta utilizando los datos de mi móvil. Es un gran quebranto. Hablan de digitalizar empresas pero aquí no llega ni el ADSL ni la fibra óptica", lamenta Luis Bonet, copropietario de la estación de servicio.

El problema lo comparten además otros tres negocios de hostelería, una pizzería y dos bares, situados en lo que en el pueblo se conoce como 'el Campamento'. Es la zona de servicios de Arén, separada del casco urbano, junto a la N-230, una carretera con mucho tránsito, especialmente los fines de semana y en periodos vacacionales como el puente ya que comunica Lérida con el valle de Arán.

Los ladrones cortaron el cable en este poste telefónico. Heraldo

"Nadie viene a arreglarlo", lamenta Luis Bonet, que desde hace días ha renunciado a su móvil particular porque es la única herramienta que tienen para cobrar en la estación de servicio. El 5 de diciembre dejó de funcionar el teléfono. Como el 6 y el 8 de diciembre eran festivos, decidió esperar, "porque para poder hablar con alguien pierdes muchos minutos hasta que se pone una persona, exactamente 18 la última vez".

El lunes, día 11, notificó la avería y le anunciaron la visita de un técnico el miércoles, que finalmente no acudió. "Hasta el día 15 no vino nadie", asegura. Fue entonces cuando supieron la razón: el cable estaba roto debido a un robo.

"La farmacia no puede hacer una receta electrónica, el bar de enfrente no puede atender una llamada ni una reserva. Lo mismo el otro bar. Y la estación de servicio está medio parada por no decir del todo. A la salida del pueblo hay tres cables cortados y 500 o 600 metros sin cable, se lo han llevado", asegura este afectado.

La alcaldesa ha puesto los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y este lunes acudirá a formalizar la denuncia. "Tenemos unas cámaras de videovigilancia y ya hemos avisado para que no destruyan las imágenes de esos días, que las guarden, por si son útiles", ha comentado Mireia Codina.