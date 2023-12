"Hasta que no se cree la mesa de trabajo, no desjudicializaremos el Seminario de Huesca"

La Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca mantiene viva en los tribunales su lucha por la preservación del antiguo Seminario. Y es que pese a que hace mes y medio acordaron con la alcaldesa, Lorena Orduna, desjudicializar el asunto a cambio del compromiso de no ejecutar "ni un solo derribo", no ha habido ningún avance más y por tanto aún no han retirado los recursos judiciales que presentaron contra los planes del anterior gobierno municipal del PSOE.

Así lo ha asegurado este jueves Víctor Pardo, portavoz de la plataforma, quien ha urgido al equipo de gobierno del PP "a sentarse a trabajar porque es perentorio atender los problemas de ruina que hay en algunas partes del edificio y acordar las acciones a realizar".

Pardo ha recordado que el 31 de octubre tuvieron una reunión con la alcaldesa de Huesca y varios concejales del equipo de gobierno del PP, que fue "grato, interesante y productivo porque en varias ocasiones Lorena Orduna nos dijo que no iba a haber ningún derribo, a diferencia de las políticas del gobierno municipal anterior que fuimos paralizando en los juzgados".

Allí se acordó la constitución de una mesa de trabajo que valoraría "con urgencia" la situación del Seminario, tanto desde el punto de vista legal para tratar de desjudicializar el asunto, como desde el urbanístico sobre el estado de conservación del seminario.

Con todo, Víctor Pardo ha advertido de que por el momento "los recursos judiciales no están retirados porque no ha habido ningún movimiento del Ayuntamiento al respecto; es algo que tienen que tratar los abogados de las dos parte, pero mientras esa reunión no tenga lugar y no se acuerde que no va a haber ningún derribo, que es la cuestión fundamental para desjudicializarlo, no podemos hacer nada".

Lorena Orduna, a la izquierda, durante un acto de la campaña electoral frente al antiguo Seminario de Huesca. PP Huesca

Además, aunque en la presentación del borrador de presupuestos acordado entre PP y VOX aseguraron que una de las prioridades iba a ser el Seminario, "porque hace falta un impulso político para determinar su utilización definitiva", señaló el concejal de Hacienda, Ricardo Oliván, desde la plataforma ignoran si hay alguna partida económica concreta reservada para 2024.

La mesa de trabajo debe estudiar los futuros usos del inmueble. Algo en lo que deben implicarse tanto el Gobierno de Aragón como la Universidad de Zaragoza, dado que la institución académica mantiene una reserva de espacios de 1.500 metros cuadrados dentro de la superficie total (16.000 m2).

Además, se acordó acceder a los edificios para evaluar su estado y proceder a las tareas de consolidación y mantenimiento que garanticen su preservación. Se pondrá especial atención en las cubiertas. Este proceso incluirá tareas de limpieza y desratización. El ámbito del Seminario incluye 14 inmuebles, cinco patios y 19 fachadas.