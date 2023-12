Las reservas en los valles del Pirineo rondan el 70% para el macropuente

A menos de una semana para el inicio del macropuente de cinco días de la Constitución y la Inmaculada, que suele dar el pistoletazo inicial a la campaña turística de invierno en el Pirineo, las reservas hoteleras en los valles rondan el 70% de media. Una cifra que variará en función de si las estaciones de esquí pueden abrir o no la temporada.

En el valle del Aragón, por ejemplo, tienen "buenas previsiones de ocupación" para la próxima semana. Ángel Bandrés, director-gerente de la asociación turística, aseguró ayer que actualmente las cifras de reservas son positivas siempre que los centros invernales tengan nieve suficiente para arrancar la campaña. A pie de pistas se alcanza de momento el 80%, mientras que en el resto del valle las reservas se encuentran al 65%. En el caso de abran las pistas, estos porcentajes podrían incrementarse, pero de lo contrario "llegarán las cancelaciones", advierte.

"Tenemos esperanza de poder abrir los hoteles"

En el vecino valle de Tena, el presidente del a asociación turística, Jesús Pellejero, afirma que todavía quedan muchas habitaciones libres para el puente y confían en poder abrir el 5 de diciembre, siempre y cuando la temporada de esquí comience al día siguiente. "Tenemos esperanza de poder abrir los hoteles, pero todo depende de que se cumplan las previsiones de nieve del fin de semana y puedan trabajarla para que esté lista para el puente", subraya. Por ahora, la previsión de ocupación "no es alta, sino media", porque "se ha trastocado bastante". Y es que ya ha habido cancelaciones estos últimos días porque ante la incertidumbre actual con la nieve la gente "busca otros planes alternativos", señala.

Mientras, en el valle de Benasque también miran al cielo deseando que las previsiones meteorológicas de nieve y frío se cumplan. José María Ciria, presidente de la asociación turística, asegura que de momento el nivel de ocupación es "alto" ya que rondan entre el 70 y el 80%. No obstante, como sus homólogos del resto de valles del Pirineo con estaciones, "estamos pendientes como siempre de la nieve, aunque en este puente también hay gente que no viene a esquiar". Con todo, en su caso mantiene la "confianza" en que la mayor altitud de Cerler, con una cota cercana a los 2.700 m, permita abrir al menos la zona más alta de la estación para este puente. "Si hay nieve, subirán aún más las reservas, pero si no llega, cancelaciones seguro", aventura Ciria.

Montaña Segura reforzará las acciones educativas y divulgativas para evitar la exposición a los aludes

El Observatorio de la Montaña de Aragón (OMA) celebró este jueves su sexto plenario, presidido por el director general de Interior y Emergencias Miguel, Ángel Clavero. En la sesión se hizo balance del trabajo realizado este año y se presentó la actividad de los Grupos de Trabajo que integran este órgano creado en 2018 con el objetivo de impulsar las políticas de seguridad en el medio natural en general y en la montaña en particular.

Además de repasar los resultados de las encuestas realizadas a montañeros y senderistas durante el verano dentro del programa Montaña Segura, que están disponibles en su página web, se dieron a conocer las actividades de la campaña de invierno. Estas se centrarán sobre todo en promover la realización de actividades y rutas seguras, e intensificarán las acciones de educación y divulgación con el objetivo de prevenir accidentes que, por la hostilidad del medio natural en invierno (hielo, nieve,...), dan lugar a rescates muy complicados.

En concreto, se prestará especial atención a los aludes con acciones que inciden en la importancia de consultar el Boletín de Peligro de Aludes que emite diariamente la Agencia Estatal de Meteorología y utilizar la cartografía ATES o Escala de Clasificación del Terreno de Aludes, "dos herramientas que combinadas permiten valorar correctamente el peligro antes de iniciar una actividad", destacaron.

En estos momentos, la mayor parte del Pirineo ya está cartografiado y precisamente este viernes se presenta el mapa ATES de la zona Ordiceto-Punta Suelza, a las 19.30 en la Sede del Club Atlético Sobrarbe, en Aínsa.

Por otra parte, el director general de Interior y Emergencias anunció que en 2024 el Observatorio celebrará su III Jornada de Seguridad en Montaña. Tendrá lugar en la ciudad de Zaragoza entre abril y mayo y en ella se conmemorará el 25 aniversario del Programa Montaña Segura.

El OMA es un órgano colegiado de consulta, colaboración y participación dedicado a la prevención y reducción de los accidentes en el medio natural. Lo integran administraciones, entidades y organizaciones relacionadas con la actividad montañera.