El Servicio de Oncología del Hospital de Barbastro espera la llegada de refuerzos

"Tenemos mucha sobrecarga de trabajo, pero también el compromiso con el paciente para visitarlo, porque oncología no es una especialidad que se presta a tener listas de espera. Estamos haciendo todo lo posible y confiamos en que vengan refuerzos en próximos días". Así se expresa la doctora Estefanía Arévalo, la única oncóloga de los tres especialistas que forman la plantilla que sigue al frente del servicio en el Hospital de Barbastro. A ella se ha sumado desde mediados de noviembre la doctora Pilar Rivero, que pasa consulta dos días a la semana en este centro y el resto lo hace en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Ambas son de Zaragoza y se trasladan de la capital maña hasta Barbastro como muchos doctores del hospital. "Estoy contenta aquí, hay un buen ambiente y se trabaja a gusto", señala Arévalo. Todo ello, pese a estar viviendo momentos de presión asistencial en los que deben rendir el doble para atender a los pacientes que en circunstancias normales atendían tres facultativos.

De 15 enfermos atendidos al día, se ha pasado a unos 30. "La gente es comprensiva y no están enfados en su mayoría. Nuestra profesión es vocacional, pero somos seres humanos y no podemos ver a 50 pacientes por día. Ahora mismo la situación está tranquila porque los pacientes lo entienden y todos consideramos que en próximos días se va a solucionar", explica la doctora Arévalo.

Recomiendan ejercer en hospitales periféricos

La nueva doctora ha aceptado un contrato mixto que le permite compaginar el Hospital de Barbastro con su puesto en el Hospital Miguel Servet. Recalca que su decisión "no es un parche". "Es un buen contrato a largo plazo que me dará estabilidad. Había estado en otro hospital comarcal y me gusta la forma de trabajar de estos hospitales. Estoy con 30 pacientes nuevos, por lo que supone un esfuerzo extra, pero son muy comprensivos. A nivel administrativo estoy muy a gusto, me han puesto facilidades para poder compaginar mi vida personal y laboral, señala la doctora Pilar Rivero.

Ella anima a otros doctores a trabajar en hospitales periféricos como el de Barbastro, donde "hay un gran ambiente laboral y te puedes desarrollar muy bien como oncólogo”. En ese sentido, la doctora Arévalo considera que un hospital periférico como este ofrece condiciones idóneas "para adquirir cierta autonomía a la hora de tomar decisiones, más que en un hospital grande".

A los pacientes, las doctoras les transmiten un mensaje alentador y de tranquilidad: "Son nuestra prioridad y vamos a hacer todo lo posible para sacar adelante el trabajo de la mejor manera posible. Estamos convencidas de que es una situación que durará poco tiempo y podremos dar una mejor asistencia". Aún así, damos todo lo mejor de nosotras y nos llevamos trabajo a casa para seguir haciendo informes. Estamos dándolo todo para que los pacientes estén lo mejor atendidos posible", añaden.

"Si damos un poco más de nuestra parte cada día es porque sabemos que necesitan nuestras revisiones y tratamientos. Por nuestra parte no va a quedar, pero hace falta que vengan más especialistas para dar una asistencia de calidad a los pacientes de esta área", apunta su compañera.

Incorporación de nuevos profesionales

Desde que el Servicio de Oncología quedó reducido a mediados de noviembre, la dirección del Hospital intentó conseguir facultativos recurriendo a las bolsas de empleo o manteniendo reuniones con profesionales de otros hospitales para buscar líneas de colaboración. Según fuentes del Salud, en próximas fechas, comienzos de año, la plantilla podría estar completa de nuevo con la llegada de otros oncólogos.

Una de esas mejoras asistenciales ya se ha experimentado esta semana con el refuerzo en la consulta de oncología radioterápica, con la presencia de un doctor adjunto que cada miércoles valorará a los pacientes su tratamiento de radioterapia y realizará revisiones.

El miércoles, la jefa de sección de la unidad clínica multihospitalaria de oncología radioterápica de Aragón, la doctora Reyes Ibáñez, visitó el Hospital de Barbastro y reiteró que esta unidad "también suma en la ayuda del paciente oncológico en este hospital y en la provincia. El objetivo es acercar al experto y facilitar la accesibilidad al tratamiento de radioterapia”.

La consulta radioterápica de Barbastro atendió a 100 pacientes en 2021 y 180 en 2022. "Que hayamos implementado en la cartera de servicios del Hospital de Barbastro la oncología radioterápica contribuye a disminuir la variabilidad en las indicaciones de tratamiento y a coordinar los tratamientos con oncología médica. La previsión es que vayan en aumento las atenciones dada la mayor supervivencia de los pacientes de cáncer", señala.

Además, la jefa de la Unidad Multihospitalaria de Oncología de Aragón apuntó que en breve va a entrar en servicio en el Hospital San Jorge de Huesca una unidad satélite que supondrá que la provincia cuente con su primer acelerador lineal.

Los hospitales periféricos atienden al 10% de los 10.000 pacientes de Aragón. "Es un modelo de gestión multihospitalaria en el que los profesionales están conectados con los grandes hospitales y es un modelo de gestión innovador que da buen servicio. La idea es ofrecer una oncología de calidad entre todos, independientemente del hospital que atienda a un paciente", señala la doctora Ibáñez.

Moción Comarca

La situación de oncología fue denunciada por el PSOE, que esta semana ha sacado adelante una moción institucional en el Ayuntamiento de Barbastro y en la Comarca del Somontano en la que se solicita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón que utilice los recursos a su alcance para cubrir de manera inmediata las plazas vacantes en el Hospital de Barbastro en el servicio de oncología y actuar con la máxima celeridad cuando se produzcan situaciones excepcionales