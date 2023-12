Todos los otorrinos del hospital Obispo Polanco de Teruel piden el traslado

La etapa de oro que vive el Servicio de Otorrinolaringología (ORL) del hospital Obispo Polanco de Teruel se tambalea. Los tres jóvenes especialistas que llegaron al mismo tiempo hace ahora un año y ocho meses y ampliaron la cartera de prestaciones de la unidad con intervenciones quirúrgicas nunca antes realizadas en el centro sanitario han solicitado el traslado a otro destino. La petición hace que planeen de nuevo nubarrones sobre un área médica básica para la población que ya tuvo que cerrar sus puertas varios días en febrero de 2019 por falta de profesionales.

Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón señalan que los especialistas "tienen derecho a pedir el traslado", si bien explican que se hablará con ellos para "consensuar" que el plazo de incorporación a sus nuevos puestos de trabajo se realice "cuando quede cubierta la asistencia sanitaria en el hospital Obispo Polanco".

Los nombres de los tres médicos que integran el equipo de ORL del Obispo Polanco figuran en la lista provisional de admitidos al concurso de traslados que ha convocado el Gobierno de Aragón en la Comunidad Autónoma. No obstante, aún no se conoce la relación eventual de nuevos destinos y si estos serán del agrado de los tres facultativos y compensarán su marcha de la capital turolense. Después, todavía estará pendiente abrir el plazo para presentar las correspondientes alegaciones. Con todo, se calcula que el proceso de movilidad voluntaria de la categoría de facultativo especialista de área de otorrinolaringología en Aragón no se resolverá antes de finales de 2024.

La llegada de los tres jóvenes otorrinos a Teruel en marzo de 2022 puso fin a casi cuatro años de altibajos en la plantilla de la especialidad en los que se generó una lista de espera de 1.400 personas solo en consultas. Esta crisis tocó fondo en febrero de 2019, cuando el Servicio bajó la persiana durante 12 días al quedar vacías las tres plazas de especialistas. Como único arreglo, dos médicos comenzaron a desplazarse dos días por semana desde Zaragoza para pasar consulta y operar, junto a un tercer facultativo que realizaba ocho guardias al mes, si bien este acuerdo no evitó que muchos pacientes tuvieran que ser trasladados a la capital aragonesa para recibir tratamiento.

Menos derivaciones a Zaragoza

La solución definitiva vino con la incorporación en bloque de los tres especialistas que ahora solicitan cambiar de destino. Paralelamente a su llegada, se renovó el aparataje de las consultas, algunas de cuyas máquinas tenían más de 30 años de antigüedad, y, a petición de estos mismos profesionales, se empezaron a realizar dos nuevas intervenciones quirúrgicas evitando, así, viajes de los enfermos a centros hospitalarios de Zaragoza.

En concreto, desde que este equipo de otorrinos empezó a trabajar en Teruel, ya no es necesario derivar a Zaragoza a los pacientes que sufren obstrucción del conducto del oído conocido como trompa de Eustaquio ni tampoco a los que necesitan un dispositivo de audición especial que se implanta en el hueso temporal del cráneo.

El servicio, "más atractivo"

"Los profesionales tienen derecho a su traslado y la planificación de la plantilla de la unidad corresponde al Salud", subrayaron este jueves fuentes del sindicato médico Cesm. "No se debe perjudicar al profesional o conseguirán que nadie venga a Teruel", agregaron. Desde Cesm estiman que todo lo conseguido por el actual equipo de ORL "es muy positivo y hace más atractivo el Servicio para futuros candidatos, que ya no tendrán que luchar por actualizar ese apartado".