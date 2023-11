Nueva protesta en Huesca por los auxiliares de educación especial: "Aún hay 40 plazas sin cubrir"

Al grito de "¡Sin auxiliares, no hay integración!", miembros de Comisiones Obreras y de la Asociación para la defensa de los derechos de los Acnees se han concentrado este martes ante la sede de la dirección provincial de Educación en Huesca para exigir que se cubran alrededor de 40 plazas de auxiliares de educación especial que, según sus cálculos, todavía quedan por cubrir en colegios e institutos de la provincia para atender todas las necesidades. A la protesta se han sumado representante del PSOE en el Ayuntamiento y en la Diputación Provincial

Desde el departamento de Educación replican al respecto que la semana pasada se acabaron de cubrir las 104 plazas que se sacaron en un primer llamamiento después de las críticas del inicio de curso y que actualmente están haciendo un último recuento de necesidades para cubrir antes de las vacaciones de Navidad unas 60 más que estiman que todavía quedan pendientes en los centros de toda la comunidad, lo que supondrá un coste de unos 300.000 euros.

La Federación de Enseñanza de CC. OO. asegura que pese al llamamiento extra realizado, Huesca sigue siendo la provincia más perjudicada por la falta de estos profesionales, entre otras causas porque en el Alto Aragón hay un solo colegio de educación especial (Monzón), mientras que en Zaragoza hay cinco y en Teruel hay dos.

Marta Rapún, representante del sindicato, denuncia las condiciones del último llamamiento que está haciendo Educación "vía llamada telefónica" porque está retrasando todo el proceso, ante lo que exigen que se haga de forma pública a través de la página web para ganar en "transparencia y agilidad" para cubrirlas con la bolsa o a través del Inaem. Por ello, CC. OO. insta a mejorar el sistema para cubrir las vacantes creando bolsas de trabajo por localidades, informatizando el proceso y ofertando empleos "atractivos" de jornada completas, principalmente en el medio rural.

Según los datos que han ido recabando de los equipos directivos, solo en la provincia de Huesca sería necesarias 20 nuevas contrataciones para cubrir plazas en aulas de educación especial, TEA y ordinarias en los colegios Montecorona de Sabiñánigo (3), CRA Cinca Cinqueta (1), Montanuy (1), CRA Monegros Norte (3), CRA Violada Monegros (1), CRA Ribera del Cinca (1), San Juan de la Peña de Jaca (1), Pedro J. Rubio de Huesca (2), Pío XII de Huesca (3), Juan XXIII de Huesca (1), Sancho Ramírez de Huesca (1), Aragón de Monzón (1), La Merced de Barbastro (2), San Juan Bautista de Zaidín (1), La Laguna de Sariñena (1), CRA La Sabina (1), Katia Acín de Binéfar (1), así como en los institutos Biello Aragón de Sabiñánigo (1), Sierra de Guara de Huesca (1) y Pirámide de Huesca (1).

Concentración frente a la dirección provincial de Educación en Huesca para exigir más auxiliares de educación especial. Verónica Lacasa

A ellos habría que contar las horas de menos concedidas a los centros, según CC. OO, que además critica que la mayoría de las plazas convocadas son solo de 27,5 horas, no de 35, "por lo que los auxiliares no llegan a cubrir las horas de comedor así que la mayoría de niños y niñas que necesitan de este personal no están pudiendo usar este servicio", advierte Marta Rapún. Por ello, urge a Educación a ampliar estas jornadas para cubrir todas las necesidades de estos estudiantes, que ahora están supliendo "sobrecargando" de trabajo a los docentes.

Exigen crear 300 o 350 plazas estables

Mientras, Jorge Tabuenca, delegado sindical de CC. OO. y auxiliar de educación especial, reivindica mejores condiciones laborales "porque somos el colectivo con la mayor tasa de temporalidad de toda la administración pública". También critica que solo el 15% de las plazas son de jornada completa, "aunque hemos mejorado respecto al curso pasado", ha reconocido. Y para que no se repita el "caótico inicio de curso" de este año, reclama crear como plantilla orgánica las 151 plazas publicadas en las Ofertas de Empleo Público de estabilización de 2022 más todas aquellas que durante más de tres años se haya ido repitiendo su contratación (entre 300 o 350 en total), "con lo que los llamamientos serían solo algo excepcional". También pide una reclasificación de este colectivo "porque solo se pide el graduado en ESO".

Por su parte, el presidente de la Asociación en defensa de los derechos de los acnees, José María Ruz, ha asegurado que siguen "preocupados e inquietos" por la situación de los centros "porque ninguno tiene cubiertas todas las necesidades de horas que determinaron los servicios de orientación", asegura. De hecho, calcula que a día de hoy quedarían por cubrir 2.200 horas semanales en la provincia. Además. se suma a las críticas por la falta de auxiliares a jornada completa "porque el comedor y otros espacios del colegio son tan o más importantes para la inclusión de los niños que las horas lectivas", subraya. Además, "no todos los alumnos y alumnas que querrían completar todo el horario escolar, lo están pudiendo hacer", afirma.

Ruz incide en el "valor" que tienen estos auxiliares "porque son niños que están en aulas ordinarias de colegios públicos y sin este tipo de personal, su aprovechamiento, su participación en el centro y la experiencia emocional que pueden percibir de ir a esa clase no va a ser la adecuada". Y en este sentido, denuncia que muchas de estas plazas son "poco apetecibles" por la jornada laboral y el lugar donde se localiza ya que los mayores problemas están en los colegios rurales.