Pacientes de Monzón piden más oncólogos para el Hospital de Barbastro

Varias decenas de usuarios del Hospital de Barbastro se han concentrado esta mañana a las puertas del Ayuntamiento de Monzón, en la plaza Mayor, para demandar más oncólogos para el centro sanitario que desde la pasada semana ha visto reducido su servicio asistencial a la mitad. Actualmente hay una oncóloga a tiempo completo y la dirección del Hospital ha tenido que contratar a otra profesional de Zaragoza, que sólo presta consulta dos días a la semana. Ha sido la única solución encontrada ante la ausencia de profesionales o la preferencia de estos por trabajar en las grandes ciudades. Cabe recordar que hubo que publicar dos veces la oferta de empleo tras conocer la decisión de un oncólogo de marcharse a trabajar a un Hospital de Zaragoza. La tercera oncóloga de la plantilla se encuentra en excedencia.

Esta situación ha creado malestar entre los pacientes como lo han escenificado hoy en Monzón en una convocatoria surgida a título personal por la enferma de cáncer Esmeralda Ubiergo. “Llevo 17 meses en tratamiento, es el segundo cáncer que sufro y en este tiempo me han podido visitar cuatro o cinco oncólogas. Cada vez que vas te visita una oncóloga nueva. Yo las entiendo, trabajan como pueden a un ritmo muy fuerte y duro. La atención no es como cómo si la realizara un mismo oncólogo. Ahora mismo tenía una revisión y nos la han cancelado, no sólo a mí, si no a todos los pacientes”, se lamenta Esmeralda. Esta paciente reconoce que el problema radica de años atrás: “Lo único que hacen es parchear trayendo a un oncólogo de ayuda para seis meses y no podemos seguir así. Son enfermedades largas y complicadas, no podemos seguir así”.

La concentración ha contado con el respaldo de ediles socialistas de la comarca del Cinca Medio, como los alcaldes de Fonz, Almunia de San Juan, así como concejales del PSOE del Ayuntamiento de Monzón. Este partido ha presentado una moción para su debate en el pleno de este martes en el Consistorio barbastrense para buscar una solución urgente a esta situación. El PSOE inicia un “frente institucional más allá de Barbastro” y presentará mociones similares en ayuntamientos, comarcas y la Diputación Provincial de Huesca porque “tras levantar la voz ante la falta de especialistas pero el Gobierno de Aragón todavía no ha hecho nada”, según afirmaba el portavoz socialista y diputado barbastrense Daniel Gracia.