Las familias trasladan su protesta por el "recorte" de días lectivos de la escuela infantil al pleno de la Comarca

Un grupo de padres y madres del alumnado de la escuela infantil trasladaron el pasado jueves su protesta por la reducción de 15 días lectivos del calendario escolar al pleno de la Comarca de Los Monegros, al que acudieron con el ánimo de hacer «más visible» su malestar y exigir soluciones. Las familias portaron carteles en los que podían leerse frases como ‘Con este calendario, no se puede conciliar’, ‘La educación no se negocia’ o ‘Señor Presidente reduce consejerías y abre la escuela infantil más días’.

La protesta se suma a las acciones previas realizadas por los padres y madres, que enviaron una queja formal a la institución comarcal junto con las firmas recogidas entre la mayoría de los padres de las 16 localidades en las que se presta el servicio. En su opinión, la medida aplicada, que les fue comunicada con el curso ya iniciado, supone un «excesivo recorte» y además, provoca «serias dificultades» a la hora de conciliar.

De los 15 días no lectivos, ocho se añaden a las vacaciones de Navidad y siete en el mes de julio. Las familias aseguran que la situación hace imposible la conciliación recordando que los niños menores de tres años de edad no pueden acceder a los campus o ludotecas que se organizan en esas fechas.

Los padres y madres reunidos aguantaron hasta el final de la sesión, que incluyó la introducción de hasta tres mociones de urgencia y un receso. Aunque los cambios en el servicio comarcal no formaban parte del orden del día, se colocaron en la agenda de todos los grupos políticos, incluido el equipo de gobierno, el PSOE, que sacó adelante con sus votos una propuesta argumentada en las dificultades económicas que tiene para financiar el coste de las escuelas infantiles.

Al final del pleno, aprovechando ruegos y preguntas, PP y CHA respaldaron la postura de las familias y han elevado el tono de sus críticas hacia el equipo de gobierno.

La razón de la pérdida de días lectivos está en la reducción de jornada acordada entre la Comarca y la plantilla de la institución, incluidas las educadoras de la escuela infantil, que han pasado de 37,5 a 35 horas semanales sin ver mermada su retribución. Según la oposición, el acuerdo ya se adoptó durante el mandato anterior, donde fueron conscientes del perjuicio directo que provocaría en el servicio, llegando a enviar una encuesta a los padres sobre si querían reducir el horario de las aulas o los días lectivos ante la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones. «No obstante, ante el revuelo generado, y a poco más de un mes de las elecciones locales, se dijo que fue un error y el tema se guardó en un cajón», dijo el consejero comarcal del PP, Álvaro Dómec.

PP y CHA también explicaron que la reducción de jornada no es obligatoria ni llega impuesta. De hecho, «se basa en un acuerdo potestativo y no obligatorio para el conjunto de las administraciones públicas» que debe aplicarse evitando que los servicios se vean mermados por esas horas que dejan de trabajarse.

El consejero comarcal de CHA, Mascún Ariste, realizó su propio relato cronológico de los hechos, llegando a la solución que ahora proponen desde la Comarca y que implica a los Ayuntamientos, a los que, según señaló, han instado a dar servicio durante los 15 días retirados del calendario escolar. Ante ello, y dirigiéndose a los responsables comarcales, les preguntó «cómo pretenden que los ayuntamientos que hacen trabajar a sus empleados 37,5 horas paguen las consecuencias de las 35 de la Comarca o por qué no hacen ustedes lo que plantean a las entidades municipales». Para Mascún, «es obvio que el PSOE de Monegros se ha metido él solo en un lío».

Aunque consciente del mismo origen del problema, Domec insistió en que «los padres no se están quejando de la reducción de la jornada laboral a 35 horas de sus trabajadores, pero sí del recorte de servicio aparejado» y por ello, ha instado al equipo de gobierno a buscar soluciones «sin producir perjuicio a nuestros vecinos».

Frente a ello, la Comarca, que es la única que presta este servicio en Aragón, ha señalado en varias ocasiones la imposibilidad de contratar nuevo personal y cubrir los 15 días generados por la reducción de jornada, tanto por la falta de partida presupuestaria y como por los nuevos tipos de contratos. También ha señalado que el calendario fijado para el curso 2023-2024 supera en dos días al calendario de aulas de 0-3 años del Gobierno de Aragón.

A través de la moción introducida por urgencia, el equipo de gobierno (PSOE) también explicó la complicada situación económica de la escuela infantil comarcal, que, según sus cifras, generó un déficit de 193.000 euros durante el último curso, debido a la reducción de la aportación del Gobierno de Aragón. Por ello, instó al Ejecutivo aragonés a que su financiación se ajuste al gasto real de las educadoras y por lo tanto, suba de los 14.000 a los 30.000 euros y además, agarrándose a la promesa electoral del actual presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, le pidió la gratuidad de la educación de 0 a 3 años. PP y CHA se abstuvieron.

A lo largo de su exposición, y en relación a la reducción de días lectivos, el PSOE defendió que «la ley prohíbe dar servicio a un servicio que es deficiente, si tuviera suficiencia financiera facilitaría la contratación» y «que para que fuera sostenible las familias deberían aportar un 150% más de cuota». «Lógicamente no vamos a proponer esa subida», han dicho. También explicaron que la pérdida de población repercute de manera directa en la viabilidad del servicio, que en 2019 tenía 202 alumnos; en 2020, 172; en 2021, 160; y en 2023, 152.

«Esto no va de colores sino de encaje de horarios con los días, porque no se nos puede olvidar el trabajo de las educadoras diario y sus derechos. Ya de enero a julio de este mismo año tuvimos que reorganizar sin tocar calendario ni horarios, gracias a la buena disposición de todas las educadoras. Evidentemente nos preocupa la conciliación y la defensa de la calidad de vida en nuestra tierra y somos plenamente conscientes de que la escuela infantil comarcal es un recurso educativo fundamental para la conciliaciónde las familias. Entendemos que la conciliación, no depende solamente de esta institución comarcal, es de implicación de todas las instituciones y de la población. Se va a intentar ofrecer soluciones alternativas a la problemática planteada», señalaron