La DGA anuncia dos millones para abrir el yacimiento del Círculo Católico en Huesca

La consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, ha anunciado una inversión de dos millones de euros en el yacimiento romano del Círculo Católico de Huesca a lo largo del año 2024 con el fin de que estos restos pueden visitarse. Según ha dicho, se contará con un millón de fondos propios y con otro tanto de los fondos europeos Next Generation que el anterior ejecutivo autonómico solicitó en mayo para musealizar este espacio.

Esta es la cuarta ocasión en la que el Ayuntamiento de Huesca arranca un compromiso institucional para el acondicionamiento y apertura al público de un yacimiento que revela el importante papel de la ciudad hace más de 2.000 años. Su situación, oculto a la vista en el garaje de un bloque de pisos del centro histórico, ha motivado incluso la intervención del Justicia de Aragón. El conjunto fue declarado BIC en 2021.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, manifestó en su visita a Huesca en septiembre que la gestión del Círculo Católico iba a pasar a Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón y que la decisión era intervenir en el yacimiento para hacerlo accesible a las visitas. El descubrimiento se realizó en 1991.

Tomasa Hernández ha explicado que en 2023 no había partida alguna reservada para este proyecto y que la previsión es comenzar a preparar dicho espacio en 2024. "Lo primero será preservarlo porque está en un sitio que no reúne condiciones para su conservación debido a la humedad, y después, hacerlo accesible para el turismo", ha indicado la consejera. El del Círculo Católico "es el proyecto más relevante del que he hablado con la alcaldesa Lorena Orduna", ha precisado.

El Círculo Católico es uno de los pocos ejemplos en Aragón en los que se ofrece la oportunidad de conocer el origen y evolución de una ciudad desde la Prehistoria hasta época romana y alto medieval islámica. Las ruinas del Círculo Católico evidencian la importancia que tuvo la antigua Osca y conserva ejemplos de la arquitectura romana desde el siglo I a.C. y hasta los siglos II-III d.C.

Este yacimiento urbano ha sido objeto de diferentes excavaciones arqueológicas que han puesto al descubierto importantes restos, detectando ocupación del solar desde la época romana (íbero-romana y romana imperial) pasando por la Edad Media (islámica y cristiana) y llegando hasta la Edad Moderna y Contemporánea.