El Ministerio prevé reabrir el puerto de Cotefablo la próxima semana en medio de las quejas de los afectados

El Ministerio de Transportes prevé reabrir el puerto de Cotefablo (N-260a) la próxima semana. Esta carretera permanece cerrada al tráfico desde el pasado sábado, cuando debido a las lluvias se produjo un desprendimiento en el túnel de Gavín. Una malla de protección de la carretera se desprendió por la acumulación de piedra taponando la boca sur.

Según ha informado el Ministerio, "trabajamos desde entonces en la zona, manteniendo el contacto con las poblaciones afectadas". Se ha empezado la estabilización de los taludes, afirman, y no hay previsión de normalizar el tráfico hasta la próxima semana.

La noticia llega en medio de las quejas de la localidad más perjudicada, Yésero, que aunque físicamente no esté aislada, se siente "incomunicada". Según afirma su alcalde, Javier Campo, solo se puede para salir por una pista forestal apta para todoterrenos o "dar un rodea de hora y media por carretera" a través de Linás de Broto. No entiende que no se permita el uso de esta vía cuando ya se ha despejado la boca del túnel. "Nos parece mal que no dejen pasar, al menos a los vecinos, y si hace falta que pongan un vigilante para asegurar el paso", ha dicho.

El Ministerio retiró el lunes las piedras y la malla. Heraldo

El transporte escolar ha sido uno de los servicios más afectados. Los tres niños que lo utilizan no han ido hoy a clase, comenta el alcalde, "porque tenían que bajar con un particular por la pista y es una responsabilidad". Es solo una muestra, añade, de cómo está afectando a la vida cotidiana de los vecinos.

El alcalde se queja de la escasa celeridad en acometer la reparación y de la falta de mantenimiento de la carretera, convertida en una vía secundaria desde la apertura de la variante entre Sabiñánigo y Fiscal (N-260). En la malla instalada sobre el túnel, dice, se habían acumulado las piedras, hasta que se rompió por el peso.

El desprendimiento ocurrió el sábado. Ese mismo día se realizó una intervención en el túnel. "Se han limitado a apartar la malla y las piedras al otro carril. Si esto pasara en Huesca o en otro sitio más grande, ya se habría solucionado", denunció entonces Javier Campo, quien agradece la ayuda de la Comarca del Alto Gállego y de la entidad local de Gavín, que se ha dedicado estos días a hacer algunos arreglos en la pista forestal entre Yésero y Biescas para que puedan pasar los vecinos.