Santiago Segura y Florentino Fernández, dos VIP en la tirolina de Fiscal: "Es una maravilla"

"Pocos sitios hay tan bellos como este y verlo a vista de pájaro es una maravilla. Lo recomendamos efusivamente". Son palabras del actor y director de cine Santiago Segura y del humorista y también actos Florentino Fernández, tras probar la Tirolina Ordesa Pirineos, en Fiscal, que presume de ser la más rápida del mundo tras haber certificado una velocidad máxima de 189 kilómetros por hora.

Los responsables de la tirolina lanzaron en redes sociales un juego invitando a sus seguidores a adivinar el nombre de los protagonistas de dos "llegadas estelares" que habían tenido este último fin de semana y dieron una pista: "Uno es un maestro de la silla de director, conocido por llevar el humor al límite, y el otro, un mago de los escenarios que podría hacerte florecer la carcajada más grande". Y fueron muchos los que descubrieron de quiénes se trataba.

Ninguno de los dos perdió el sentido del humor al valorar su experiencia con la altura y la velocidad. Santiago Segura fue el primero en hacer balance afirmando que "creo que es la tirolina más rápida en la que haya montando nunca; de hecho, es la única en la que he montado". Tras su lanzamiento, no se mostró muy dispuesto a repetir. "Tampoco es necesario. Yo soy una persona muy atenta, lo he observado todo y digamos que ya lo conozco. Lo he disfrutado pero tampoco hace falta recomendarlo", señaló entre risas. Y es que reconoció que era un "tiquismiquis" y que le habían llorado los ojos en la bajada con el aire.

También a Florentino Fernández le había ocurrido algo similar durante el descenso, pero aun así, no dudó en recomendar la experiencia "a todos los que queráis probarlo porque según he salido, se ha combado la instalación -en alusión a su peso- pero he llegado sano y salvo; de verdad, si os da miedo la altura o estáis muy gordos, no pasa nada", manifestó con mucho sentido del humor.

Santiago Segura y Florentino Fernández se atrevieron con la tirolina de Fiscal

Ambos amigos pusieron el broche de oro degustando una deliciosa cena de carne wagyu en el restaurante Balcón del Pirineo de Fiscal, propiedad de Jorge Rabal, promotor también de la Tirolina Ordesa Pirineos.