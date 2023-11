La Biblioteca de Monzón entrega los premios del III Concurso de Booktubers #Ytuquelees

La Biblioteca Municipal de Monzón ha sido el escenario esta tarde de la entrega de la tercera edición del concurso de Booktubers, que se presentaba bajo el lema concurso de Booktubers, que se presentaba bajo el lema #Ytuquelees dentro de los actos conmemorativos del Día Internacional de las Bibliotecas (24 de octubre) y de la Semana de Animación a la Lectura y la Escritura. La cita está dirigida a niños, jóvenes y adultos para fomentar el hábito lector.

Los booktubers son lectores que comparten su pasión por los libros en las redes sociales y el objetivo es fomentar la lectura a través de herramientas tecnológicas que cada vez llegan a más personas, especialmente a los niños y jóvenes e incentivar la participación de la comunidad de estos colectivos en sus bibliotecas públicas.

La concejal de Educación del Ayuntamiento de Monzón, Katia Hernández, y la booktuber y escritora aragonesa Andrea Izquierdo han entregado los premios a los ganadores. Un total de 27 vídeos se enviaron al concurso en las categorías de infantil, juvenil y adulto resultando ganadores Aldara Adell Laporta (Altorricón), Valeria Fernández Sallén (Monzón) y Guillermo Barón Perella (Monzón), con accésit local a Ixeia Castel Gracia en infantil; Unai Mendoza Rodríguez (Monzón), Aderián Rami Irureta (Monzón) y Javier Azón Rivera (Zaragoza) en juvenil y Daniel Azón Savicente (Zaragoza), María Porras Alcón (Murcia) y Anselmo Felipe Rami Pueyo (Monzón) en adulto.

Katia Hernández ha destacado “lo importante que son las actividades de animación a la lectura y escritura como la que venimos desarrollando con los booktubers que nos permite ver la pasión de los participantes en sus recomendaciones que nos sirven a todos. Así que enhorabuena a todos los que nos han mandado su video, agradezco vuestra participación y os animo a seguir compartiendo lecturas ya que cada libro es un tesoro”.

Desde hace tres años, Andrea Izquierdo como portavoz del jurado ha comentado que la decisión ha sido muy difícil y , en esta ocasión, ha vuelto a destacar que “el gran nivel de los presentados en los que muchos han sabido combinar la presentación con otros recursos como imágenes o textos como es el caso del ganador en categoría adulta o el ritmo de con diferentes cámaras que ha realizado Unai Mendonza en juvenil, por citar alguno de los premiados”.

La booktuber espera que haya continuidad del concurso ya que se ha consolidado en estos años.

Bases del concurso

Los requisitos eran: duración será mínimo 1 minuto y máximo 5 minutos, los vídeos deben ser grabados en horizontal (imprescindible) y con la cámara lo más estable posible y sólo se puede mandar un vídeo por participante, el formato será .mp4 o .mov y deberán cumplir unos requisitos mínimos de calidad, la organización podrá rechazar aquellos vídeos que no cumplan los requisitos y pautas establecidos, en el vídeo sólo se podrán mencionar el nombre de pila del participante y para garantizar la protección de datos, en ningún caso se podrán mencionar otros datos personales como apellidos, lugar de residencia, centro escolar, etc. El único dato personal que se puede dar es el nombre de pila, y no podrán ser publicados de forma particular antes de que sean publicados en el canal de Monzón Extiende Cultura.

Los premios en las tres categorías son los mismos: primer premio consistente en una Tablet, e-book o vale por importe de 140 € para gastar en librerías de Monzón (a elegir una de las tres opciones), segundo premio es un vale por 70 € para gastar en librerías o tiendas de informática de Monzón, tercer premio es vale por 40 € para gastar en librerías o tiendas de informática de Monzón y, por último, en cada una de las categorías se establece un accésit a los booktuber locales.