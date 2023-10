Peligro mortal de 'aquaplaning' en la A-23: "El 90% de los vecinos de Igriés lo hemos sufrido"

Los vecinos de Igriés dieron este viernes el último adiós a una joven de 36 años que murió el jueves en un trágico accidente ocurrido en la autovía A-23, muy cerca de este pequeño pueblo ubicado a unos 10 km de Huesca. Al parecer, había dejado a su hijo con sus padres y regresaba a la capital oscense cuando, por motivos desconocidos, cruzó la mediana, invadió el carril contrario y chocó con otro turismo que iba en dirección hacia Jaca, y cuyos dos ocupantes resultaron heridos de gravedad.

Desde la Jefatura Provincial de Tráfico indicaron que la Guardia Civil todavía está investigando las causas del accidente, aunque señalaron que la lluvia pudo influir en ello ya que a esa hora caía con intensidad en la zona, según los testigos. Por ello, una de las hipótesis que se baraja es que el vehículo hiciera 'aquaplaning' (fenómeno que se produce cuando los neumáticos resbalan sobre la superficie de la vía por exceso de acumulación de agua) perdiendo el control.

El alcalde de Igriés, José María Navarro, lamentó el fallecimiento de esta joven vecina. "Estamos todos consternados porque en un pueblo pequeño este tipo de cosas son tremendas", señaló.

A falta de conocer las conclusiones finales del atestado del accidente, Navarro aseguró que en ese mismo tramo del kilómetro 368 de la autovía A-23, entre la salida de Igriés y el puente de la N-330 que conduce a Yéqueda, en dirección a Huesca, "al 90% de los vecinos nos ha hecho el coche 'aquaplaning' alguna vez aunque no se nos ha llegado a ir". Y tal es el peligro que sienten que cuando llueve, muchos de ellos optan por ir a Huesca por la carretera nacional en lugar de coger la autovía.

El alcalde recordó que hace tres años hubo un siniestro muy similar en esta misma zona de otro vecino de Igriés. "También se saltó la mediana aunque afortunadamente no chocó con ningún otro coche", afirmó.

Por todo ello, reclamó medidas para poner fin a este 'punto negro' "donde se acumula el agua cuando llueve mucho y los coches pierden el control". Además, se da la circunstancia de que justo en ese tramo no hay ninguna barrera en la mediana que impida invadir el carril contrario en caso de saltársela.

"El coque quedó siniestro total pero volvimos a nacer"

Una vecina de Huesca también explicó este viernes a HERALDO que hace poco más de un mes fue víctima junto a su pareja de una salida de vía por un 'aquaplaning' en este mismo punto. Llovía "mucho" y cuando circulaban por el kilómetro 368 "atravesamos una balsa de agua y el coche se descontroló por completo y salimos disparados atravesando la mediana e invadimos el carril contrario", relató.

El vehículo acabó empotrado en el quitamiedos de la calzada contraria. "Por suerte no nos pasó nada aunque el coche quedó siniestro total. Pero dos segundos después empezaron a pasar vehículos que podrían haber chocado contra nosotros", recordó esta usuaria, reconociendo que "volvimos a nacer porque podríamos haber corrido la misma mala suerte que la chica fallecida el jueves". Pese al enorme susto, no llegaron a dar parte a la Guardia Civil porque no sufrieron lesiones, pero también espera que se tomen medidas urgentes "porque es una vergüenza que esto pase en una autovía que es relativamente nueva", opina.

7,2 millones para mejorar 20 km de firme de la A-23

Fuente de la Jefatura Provincial de Tráfico aseguraron que no hay registrados accidentes en este tramo y que las deficiencias que se observan se trasladan al titular de la vía. Precisamente el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana formalizó a principios de año un contrato por valor de 7,2 millones de euros a la UE formada por las empreas Vialex y Arno para la rehabilitación del firme en un tramo de 20 km de la A-23, entre el barranco del Valdabra y Nueno, donde se incluye esta misma zona.

Imagen del accidente mortal ocurrido en la A-23, cerca de Igriés. Guardia Civil

Y es que, tal y como reconoce la memoria del proyecto, "el firme tiene más de más de 20 años de antigüedad, lo cual unido al elevado porcentaje de vehículos pesados que discurren por la vía, ha ocasionado un deterioro del mismo con los consiguientes perjuicios al usuario de la vía desde el punto de vista de la seguridad viaria y comodidad en la conducción".

Por ello, los trabajos que se prolongarán durante 30 meses tendrán como objetivo rehabilitar estructuralmente el firme y recuperar las condiciones de regularidad, integridad y adherencia del pavimento, "necesarias para permitir una circulación segura y fluida", indica.