Nuria Garatachea: "Ahora ya no da vergüenza hablar de la salud mental en el deporte"

¿La muerte de Blanca Fernández Ochoa fue un punto de inflexión para valorar la importancia de la salud mental en el deporte? No sé si fue el detonante porque antes que ella ya había habido otros casos en el deporte. Yo creo que ha habido un cambio social en los últimos años sobre cómo vemos la salud mental porque antes no hablábamos de eso, nos daba vergüenza, lo estigmatizábamos... Además, los deportistas callaban porque podía depender que fueran seleccionados para una competición o no. Pero ahora ya vemos como algo normal que pidan ayuda. Y tenemos casos recientes como los del jugador de baloncesto Ricky Rubio, la gimnasta Simone Biles o la tenista Naomi Osaka.

Buscarán facilitar la inserción laboral de los deportistas de élite. ¿Por qué tienen tanta dificultad para encontrar un trabajo?

Su jornada laboral es de 24 horas ya que si no entrenan, están viendo vídeos o dedicando tiempo a la alimentación, al descanso, al masaje... y les queda muy poco tiempo para su formación académica. Mientras compiten, los poderes públicos les ayudan, pero luego su vida sigue y ahí es donde están un poco olvidados. Y queremos poner el foco no solo en los que han tenido éxito y pueden ser atractivos para las empresas, porque hay muchos que han entrenado igual o más pero por diferentes circunstancias no han conseguido una medalla y no se les conoce porque no han ocupado portadas.