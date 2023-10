Nuevo relevo en los Danzantes de Huesca para las fiestas de San Lorenzo de 2024

Tres operaciones de rodilla y otra anterior por una triada han sido demasiado para José Juan Andreu, que se ha visto obligado a decir adiós a la Agrupación de Danzantes de Huesca por sus problemas físicos. El 10 de agosto de 2024 espera poder bailar por última vez y darle allí el relevo a su hijo Pablo, que entonces tendrá 18 años. De momento es la única novedad para 2024.

El anuncio lo comunicó oficialmente a sus compañeros y compañeras de agrupación en su última reunión del pasado 5 de octubre. Aunque ya lo llevaba barruntando un tiempo, la decisión definitiva la tomó el pasado 11 de agosto, "cuando se me pone la rodilla como una sandía y entonces me doy cuenta de que ha llegado el momento de dar un paso al lado y dejar pasar al siguiente", explica. Pese a ello, prefiere quedarse con todo lo bueno que ha vivido en estos 24 años "con algo que no todo el mundo puede hacer y que yo he tenido la suerte de disfrutarlo".

Andreu, que recogió el testigo de su tío Juan en el año 2021, espera que esa última mañana del 10 de agosto sea "especial" al compartir baile con su hijo. "Y a partir de entonces ya lo veré desde la barrera ayudando en todo lo que se pueda", asegura.

Ahora dará el relevo al mayor de sus dos hijos, Pablo. "Lo hablamos hace unos años porque ya veía que las rodillas iban a decir un día u otro que se iba a acabar y entonces él me dijo que sería bonito que cumpliera 25 años bailando, aunque por desgracia no lo podré hacer", señala. Pero al ver sus problemas físicos, la mañana del 12 de agosto le confirmó a su hijo que se preparara para 2024 y que hablarían con su tía para ir tomando medidas para el traje. "A mí me tocó con 33 años y a él le va a tocar con 18 así que tendrá más tiempo para vivirlo", subraya.

Cabe recordar que las fiestas de San Lorenzo de 2023 quedarán para el recuerdo por la incorporación de dos mujeres -Cristina Esperanza e Ibón Cejalvo- por primera vez en más de cuatro siglos de historia de la Agrupación de Danzantes. Junto a ellas también se estrenaron Fernando Esperanza y Santos Santolaria.