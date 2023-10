El barrio de San Martín elige por primera vez a un mainate y abre el debate sobre equipararlo a las mairalesas

Las fiestas de San Lorenzo 2023 quedarán para siempre en el recuerdo por ser las primeras en las que bailaron mujeres en la Agrupación de Danzantes después de cuatro siglos. Y las de 2024 podrían también ser históricas si se llegara a instaurar una figura masculina (mainate) homologable a la de mairalesa, que se creó hace casi 100 años.

Ya en 2020 hubo un amago porque el barrio de San José eligió a Gabriel López, un joven de 16 años, como su representante masculino junto a otras dos mairalesas. Entonces, desde la asociación vecinal propusieron abrir esta tradicional figura a los chicos para actualizarla y todo quedó pendiente de hablar con el resto de barrios y el Ayuntamiento si podría participar en todos los actos de San Lorenzo en igualdad de condiciones. Pero la pandemia echó al traste el sueño de Gabriel al suspenderse las fiestas durante dos años y el debate se apagó.

Sin embargo, las próximas fiestas del barrio de Santo Domingo y San Martín, del 4 al 12 de noviembre, han reabierto ese mismo debate después de que la comisión haya propuesto a Lucas Martínez Liesa que ejerza de mainate con el mismo estatus que otras dos mairalesas mayores y tres infantiles.

A sus 17 años, estudia segundo de Bachillerato en el IES Sierra de Guara. Sus planes pasan por hacer el grado de Historia y después formarse en interpretación "porque me llama mucho todo el mundo del teatro". De hecho, participa en recreaciones históricas con el grupo Primera Línea y canta en la banda Local5.

"No me lo pensé dos veces"

Hace cuatro años, su hermana Lucía fue mairalesa del barrio "y ya entonces les pregunté por qué no podían ser los chicos, porque yo también quería ser", recuerda. Así que este año, los miembros de la comisión de fiestas fueron a su casa "de sorpresa" y le propusieron ser mainate. "No me lo pensé dos veces y les dije que sí", destaca. Ya había colaborado anteriormente en el barrio repartiendo programas y recaudando dinero entre los vecinos.

Se siente "muy feliz" por la invitación y confía en que algún día "esto ya no sea noticia sino que esté plenamente normalizado". Recuerda en este sentido que en otras localidades de la provincia como Monzón, Fraga o Graus ya hay versión masculina de zagaletas, fragatinas y repatanas, respectivamente. "Entonces, ¿por qué no puede haber también en Huesca?", se pregunta.

Lucas Martínez reconoce que vive las fiestas de San Martín "muy intensamente". Sus primeros recuerdos son correr detrás de los cabezudos después de salir del colegio. También asegura que fue "muy especial" ver a su hermana vestida de mairalesa.

Le encantaría ser el primer mainate en las fiestas de San Lorenzo, aunque admite que "eso ya no está en mis manos" ya que no depende solo de él sino que jugará el azar. Y es que, como manda la tradición, la comisión elegirá a sus dos representantes en un sorteo para Santa Águeda (5 de febrero). "Me haría mucha ilusión", remarca.

Además, Lucas Martínez reconoce que el Ayuntamiento de Huesca también tendría que dar el visto bueno. A este respecto, desde el equipo de gobierno del PP aseguran que recogerán y hará suyas las propuestas en este tema que le propongan los barrios. "Dicho esto, somos partidarios de que la figura de mainate se implante, llegado el caso, en todos los barrios en conjunto. De esta manera, con un planteamiento global, se facilitaría la integración de esta figura en las fiestas de San Lorenzo", añaden los populares.

Desde el PSOE Huesca, su portavoz, Silvia Salazar, apoya la idea ya que considera que sería "un paso más en la igualdad, también en las tradiciones de nuestra ciudad; si las mujeres por fin han entrado en la Agrupación de Danzantes, ¿por qué no va a poder un hombre ser mainate de un barrio y representarlo en los actos junto al resto de mairalesas?".

Para los socialistas sería deseable que esta situación no se quede en una anécdota y que cada vez sean más los chicos que representen a sus peñas y barrios. "Igualdad, significa que ellos se sientan libres de participar en aquellas actividades que hasta ahora han sido protagonizadas por ellas, y a la inversa", añade Salazar.

Vox no valora "futuribles"

Por su parte, Vox rechaza entrar a valorar "supuestos de futuro". "No vamos a entrar en debates sobre si una asociación de barrio quiere presentar a un hombre, a una mujer, a un animal o a cualquier otra cosa como su representante en San Lorenzo. El día que ocurra habrá que valorarlo y decidir si la propuesta encaja en las fiestas, si es necesario realizar cualquier modificación para que encaje, o si por el contrario es descabellada y se deshecha esa propuesta", señalan.

En San Lorenzo 2023 comenzaron su reinado 28 mairalesas infantiles y mayores de ocho barrios -todos excepto el Perpetuo Socorro, que hace años se desmarcó de esta figura porque a su juicio no promovía la igualdad- y de las seis peñas recreativas. Desde la gala de presentación tienen que acudir a cerca de una treintena de actos, la mayoría de ellos durante la semana laurentina, aunque también deben ejercer como representantes en actos institucionales y festivos como el Santo Cristo de los Milagros, la cabalgata de Reyes, San Vicente, Semana Santa o San Jorge.