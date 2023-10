El PSOE Huesca pide romper lazos con Vox tras cancelar el taller de Marina Marroquí

Tras la cancelación del taller que Marina Marroquí iba a impartir en Huesca por tercer año consecutivo, bajo el paraguas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el PSOE Huesca cree que “ha llegado el momento de que las mujeres que forman parte de las diferentes instituciones rompan los lazos que les atan a Vox”.

A juicio de la portavoz del grupo socialista municipal, Silvia Salazar, "la situación de sometimiento político a la extrema derecha en la que se encuentran tanto el Ayuntamiento de Huesca como el Gobierno de Aragón, ha impedido que esta actividad de prevención y concienciación contra la violencia de género se realice por tercer año consecutivo”. Y recuerda que estas administraciones habían colaborado en la organización de las dos citas anteriores.

Según Salazar, "estamos hablando de censura política". "Y no podemos volver a esos tiempos en los que la ideología se anteponía al interés general. Nuestros jóvenes no pueden vivir al margen de la situación que vivimos las mujeres. Porque nos están matando. Solo en septiembre, 9 mujeres fueron asesinadas víctimas de la violencia machista. Hasta el pasado 2 de octubre, habían muerto a manos de sus parejas y exparejas 50 mujeres en nuestro país, superando la cifra total del año 2022. Es una realidad que debemos abordar, es nuestra obligación como sociedad concienciar a los más jóvenes para que esto no siga ocurriendo”, precisa.

"Cuantos más jóvenes puedan asistir a la actividad -señala- mayor será el éxito como sociedad en esta ardua labor que es la de acabar con la violencia de género". La portavoz del PSOE hace un llamamiento tanto a Ayuntamiento de Huesca como a Gobierno de Aragón para continuar colaborando con una actividad "fundamental para lograr ese objetivo, muy exitosa en sus dos ediciones anteriores". "Pero este año todo ha cambiado. Vox ha entrado en las instituciones y está imponiendo su ideología", añade.

Silvia Salazar pide a Lorena Orduna y Claudia Pérez, la consejera de Educación, que, "como mujeres, levanten la voz y, desde sus respectivas competencias, permitan a Marina Marroquí que desarrolle su taller en el auditorio del Palacio de Congresos como los dos años anteriores".

'Eso no es amor' es el título de la ponencia diálogo que Marina Marroquí impartió los dos últimos cursos escolares a cientos de estudiantes de bachillerato de la ciudad de Huesca, a la que se sumaron por 'streaming' institutos de todo el Alto Aragón hasta alcanzar cerca de 1.000 alumnos. Una actividad organizada por la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno de España en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que, denuncia el PSOE Huesca, este año no se va a realizar por la censura de Partido Popular y Vox