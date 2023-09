Celedonio García: "Las carreras pedestres tradicionales de Aragón son algo único y se están perdiendo"

¿Y ganaron? No, venció la yegua, Alteza, montada por José Ignacio Borraz, de Lanaja, que, junto a su mujer, Luisa Novellón, son los que mantienen viva esta competición.

Antes, había una carrera pedestre o de pollos en cada pueblo. ¿Y ahora?

Por desgracia, son muchas las que se están perdiendo. Las carreras pedestres aragonesas son un patrimonio inmaterial único en el mundo, por su longevidad y por los elementos asociados. No obstante, hay un gran desconocimiento, lo que nos lleva a relegarlas. Ahora mismo, si buscas cuál es la carrera popular más antigua de España, Google te dirá que la ‘Jean Bouin’, de Barcelona, o La Behobia-San Sebastián, que rondan los 100 años. Aragón tiene pruebas que superan estas cifras y que están desapareciendo, a veces por modas pasajeras o por decisiones incomprensibles. El 40% de las carreras centenarias del mundo se celebran en Aragón. Por ejemplo, he registrado más de cien ediciones en La Almunia o en Almudévar. Y, en Perdiguera, solo en el siglo XVI, hay 60 ediciones documentadas. Las instituciones deberían tomar conciencia y liderar su recuperación. No se pueden sustituir por trails, 10k o millas.