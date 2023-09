El PSOE de Barbastro critica la parálisis de los primeros 100 días de gobierno PP-VOX

El grupo municipal del PSOE de Barbastro ha criticado esta mañana en rueda de prensa lo que consideran una parálisis en la gestión municipal del equipo de gobierno PP – Vox concluido los 100 días de gracia tras la investidura del popular Fernando Torres como alcalde. El portavoz Daniel Gracia, acompañado por las concejalas Raquel Latre y Beatriz Celma ha hecho un diagnóstico negativo del funcionamiento del Ayuntamiento

"Con multitud de contratos caducados, con carencias de personal y pendiente todavía del pago de varias subvenciones". "Así continua el ayuntamiento después de estos 100 días a pesar de que son quienes gobernaron los cuatro años anteriores, parece que acaban de llegar. Todo eso lamentablemente se traduce en la pésima calidad de los servicios prestados a los ciudadanos y en la escasez de inversiones que se materializan en la ciudad".

Daniel Gracia argumentó que al grupo municipal socialista "nos preocupa Barbastro y vamos a seguir presentando propuestas, trabajando por el proyecto de ciudad en el que creemos y trabajando por los ciudadanos que quieren lo mejor para Barbastro.

En esa línea han anunciado que van a presentar en el próximo pleno dos mociones, una de ellas para hablar de Ferma y otra pidiendo la realización de una auditoria energética para tratar de ahorrar costes.

Respecto a Ferma, los socialistas consideran que el formato de feria en el que se ha convertido en los últimos años, a raíz de la pandemia, no se corresponde con lo que en su día fue. "Ferma no se corresponde con su historia y con su potencialidad. Es necesario dotar a la institución ferial -afirmó Raquel Latre- la entidad que se merece de forma que Barbastro recupere el lugar referente de ferias y congresos como lo fue en su día, con una batería de propuestas que signifiquen desarrollo y progreso para nuestra ciudad". Si bien cabe matizar que la institución ferial está extinta y es la Concejalía de Desarrollo la encargada de organizar ferias. En este sentido, Latre considera que Barbastro está perdiendo oportunidades para convertirse en una ciudad de referencia en cuento a la celebración de ferias y congresos que dinamizarían el turismo y el comercio y lamenta que el Ayuntamiento no tenga un plan al respecto.

La siguiente moción será una auditoria energética que indique las medidas necesarias para optimizar el gasto energético “sobrepasado que llevamos asumiendo durante dos años. Que priorice las inversiones que se deben acometer para contener el gasto, adaptando a la ciudad a medidas sostenibles tanto energética como económicamente. Dicha auditoría ya la solicitamos el año pasado, cuando el gasto en suministro eléctrico se duplicó pasando de 500.000 € a un millón de euros y sigue sin realizarse”, denuncian.

En otro orden de cosas, el PSOE ha habilitado un correo electrónico bastastropsoe@gmail.com para que los vecinos les hagan llegar propuestas, sugerencias o necesidades que elevarán al Ayuntamiento.