Los populares toros de fuego lidian con la nueva normativa: "Sin ellos no hay fiesta"

"Es como si en Huesca quitaras los Danzantes. Puedes traer la mejor orquesta, pero sin toros de fuego no hay fiesta". Lo dice Antonio Biescas, alcalde de Ayerbe, uno de numerosos pueblos de Aragón donde este espectáculo pirotécnico está profundamente arraigado, hasta el punto de ser uno de los actos con más tirón de los festejos patronales. Este año lo han tenido que adaptar a una nueva normativa más estricta que ha sembrado cierto desconcierto entre los ayuntamientos y los aficionados a tirar cohetes borrachos o correpiés.

"Nadie tiene muy claro como está la ley", afirma Biescas. "Al final la cosa se complica tanto, que habrá ayuntamientos que decidan no hacerlo. Si esto va encaminado a prohibir, en vez de a prevenir, la gente se movilizará porque son tradiciones arraigadas en los pueblos", añade.

Él ha tenido que superar un curso de cinco horas, "no como alcalde sino porque saco el toro", aclara, en cumplimiento de la norma aprobada hace un año por el Gobierno de Aragón, en vigor desde enero de 2023. Como en muchos otros sitios, en Ayerbe hay toros infantiles, solo con chispas, y de adultos, con borrachos. La Guardia Civil está encima, dice el alcalde, quien reconoce "que se asume mucha responsabilidad".

La empresa Pirotecnia oscense ha formado ya a un centenar de personas, sobre todo de pueblos de Huesca, pero también de Zaragoza y Teruel, para que puedan celebrarlos. Los requisitos se regulan en el decreto 134/2022, de 21 de septiembre, sobre autorizaciones de espectáculos con uso de artificios pirotécnicos en manifestaciones festivas religiosas, culturales o tradicionales, como toros de fuego, correfuegos, pasacalles y procesiones con fuego. La nueva regulación obliga a que las personas que vayan a tirar los artefactos o a llevar los toros hagan un curso que los acredite como consumidores expertos.

El decreto contempla un apartado específico para los toros de fuego, "un armazón metálico de aspecto zoomórfico sobre el que se coloca un bastidor desde el que se disparan elementos pirotécnicos de diversa naturaleza, transportada por una o varias personas, en un espacio o recorrido determinado y acotado perimetralmente de la vía pública", tal y como lo define. El bastidor puede contar con surtidores, pólvora prensada que produce el efecto de un chorro de fuego; una rueda, con varios cartuchos de chispas de color; y cohetes borrachos, carretillas, ratas, correpiés o buscapiés.

Según la nueva normativa, las personas que deseen participar activamente deben pertenecer a un grupo de consumidores reconocidos como expertos, debidamente constituido, que pueden ser de una misma asociación, peña, hermandad, agrupación local y en la que debe haber un responsable.

Por su parte, para celebrarlo, el ayuntamiento debe solicitar los permisos oportunos a la delegación del gobierno o subdelegaciones (15 días antes) y estas emiten unas recomendaciones de seguridad y mandan copia a la Guardia Civil. En caso de un espectáculo con menos de 50 kilogramos de material pirotécnico, basta con comunicarlo. Si esta por encima, debe pedir una autorización.

Con o sin borrachos, la normativa obliga a respetar unos requisitos. En la imagen la fiesta de este año en Ayerbe. Ayuntamiento de Ayerbe

Para obtener la condición de experto es necesario haber superado un curso formativo específico con una duración mínima de cinco horas. La Pirotecnia Oscense ya ha realizado cuatro cursos gratuitos, autorizados y controlados por la DGA, con 98 personas de las tres provincias.

Jesús Martínez, encargado de la empresa y profesor de los mismos, aclara que son obligatorios, "se suelten borrachos o no, en el momento en que se mueve el toro", aunque reconoce que se ha extendido la idea, "equivocada", de que si no llevan correpiés no es obligatorio cumplir la nueva normativa. Desconoce qué hacen otras empresas que los venden, "pero nosotros estamos informando cuando vienen a comprar de todos los requisitos".

20 porteadores en Biescas

Por los cursos han pasado los 20 porteadores de los toros de Biescas. A partir de ahora deberán crear una asociación, explica la alcaldesa, Nuria Pargada, en la que se reconvertirá la comisión de fiestas para adaptarse a la normativa. "En Biescas son la base de la fiesta, un símbolo. La mayor parte de la gente viene por ellos. No es que se haya perdido el entusiasmo por el toro de fuego sino que cada vez va a más", añade. De hecho este año los porteadores han sido los pregoneros de las fiestas. Esta localidad del valle de Tena saca cada noche entre 4 y 5 toros para adultos, además de los infantiles.

Hay ayuntamientos que han optado por otras soluciones. Andorra, que celebra estos días sus fiestas y donde los toros son una parte esencial, ha publicado un bando que prohíbe la quema de cohetes borrachos, carretillas o buscapiés, basándose en el decreto autonómico, salvo consumidores reconocidos como expertos. Este año el programa solo incluye la suelta de toros infantiles.