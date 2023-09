Emotivo adiós al piloto británico fallecido en Santa Cilia: "¡Feliz vuelo querido amigo!"

"Hasta siempre, Mike. Un placer haberte conocido". Con este emotivo mensaje ha despedido en sus redes sociales Fly-Pyr, la empresa que gestiona el aeródromo de Santa Cilia, a Mike Evans, el piloto británico de 75 años que falleció el sábado a consecuencia de un accidente durante las maniobras de aterrizaje de su planeador de vuelo sin motor.

El fallecido, apodado cariñosamente como 'Little Mike', era muy conocido y querido en Santa Cilia ya que volaba en sus instalaciones desde que se inauguró el aeródromo en 1998. "Estaba jubilado, aprendió a hablar castellano y venía cuatro o cinco meses al año en dos temporadas, marzo y abril y luego julio y agosto", ha recordado su director, Luis Ferreira, muy apenado por su muerte. Se alojaba siempre con una familia en un establecimiento de turismo rural cercano.

Mike Evans fue cocinero de un club de vuelo a vela que hay al sur de Londres y que es probablemente uno de los más grandes del mundo. "Vienen todos los años a volar aquí a Santa Cilia", ha explicado Ferreira. Tenía mucha experiencia y aunque sus amigos le recomendaban que no volase tanto por su edad, era su pasión.

Para la familia de San Cilia, su muerte ha causado una honda consternación "porque le conocíamos desde hacía muchísimos años y estaba muy ligado al aeródromo". Han localizado a familiares, que se van a desplazar hasta España para hacerse cargo del cadáver.

Imagen del planeador accidentado en el aeródromo de Santa Cilia. Guardia Civil

La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil está ya tratando de determinar las causas del suceso aunque a priori todo apunta a un fallo humano porque los testigos le vieron aterrizar a demasiada altura y con mucha velocidad, lo que pudo impedirle frenar a tiempo y acabó impactando contra unos árboles que estaban en una zona próxima.

En un primer momento, el piloto estaba consciente e incluso hablaba ya que simplemente se quejaba de un dolor en el cuello. Pero de repente perdió el conocimiento y falleció pese a que los servicios sanitarios le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.

En el mismo mensaje de Fly-Pyr han colgado comentarios de despedida varias personas que lo conocían. "Querido Mike, hace 25 años decidiste que el aeródromo de Santa Cilia era el mejor enclave para ejercer tu pasión, el vuelo sin motor», y poder sobrevolar los Pirineos. En estos años te has ganado el respeto y el cariño de todos, no solamente del pueblo, si no de los lugares que asiduamente has frecuentado. Somos muchos los amigos que sentimos el profundo dolor de tu partida. Hoy ha sido un día fatídico y un desafortunado accidente ha hecho que tu último suspiro se quede con nosotros, y esta vez, para siempre. ¡Feliz vuelo querido amigo! Nunca te olvidaremos pequeño gran hombre. Hasta siempre", ha escrito una amiga.

Otra ha manifestado que "Mike fue mi familia durante los años que viví en Inglaterra. Las personas que tuvieron el placer de conocerlo sabrán que tenia un corazón que no le cabía en el pecho y que ha sido un luchador toda su vida. Gracias Mike por tanto. La última vez que nos vimos fue en Jaca, comimos en un asador y fuimos a Fly-Pyr Santa Cilia, un día maravilloso que recordare toda la vida. Estaba enamorado de este lugar. Aún no me lo creo, desde que me avisaron ayer. Nos volveremos a ver, mientras tanto vuela alto!!! RIP".