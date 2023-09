Día histórico en Torreciudad con un relevo silencioso para rebajar tensiones

La boda entre una vecina de Barbastro y su novio, originario de Fuenterrabía (Guipúzcoa), residentes en Madrid, fue el único acontecimiento que este viernes, 1 de septiembre, alteró la tranquilidad del santuario de Torreciudad. La emotiva ceremonia terminó con el tradicional baile del aurresku.

Y es que pese a ser un día histórico por el estreno como rector de José Mairal, el primero que no pertenece a la Obra desde que se inauguró el complejo hace casi 50 años, no hubo ninguna escenificación oficial del relevo, que fue silencioso en un intento más de rebajar tensiones entre el Obispado de Barbastro-Monzón y la Prelatura del Opus Dei. Esta última augura, de hecho, "unas semanas de paz y silencio" para facilitar el diálogo y un posible acuerdo.

La disputa fue generada por este nombramiento y por la necesidad de actualizar y regularizar la situación jurídica, canónica y pastoral entre las partes a raíz de la solicitud de novación del contrato de cesión de la ermita y la imagen de la Virgen de Torreciudad, propiedad ambas del obispado.

Tras cruzarse sendos comunicados, ambas partes han intentado acercar posturas y el último paso fue la propuesta que trasladó la Prelatura el jueves y que el Obispado de Barbastro-Monzón se comprometió a estudiar "con diligencia y cariño, en la confianza de que nos servirá para seguir dando pasos en el compromiso conjunto de servicio a la Iglesia".

Mairal, vicario judicial y que está al frente de la parroquia de Bolturina-Ubiergo, a la que pertenece Torreciudad, no acudió el viernes al santuario ya que participó en la última jornada de ejercicios espirituales que han compartido esta semana los sacerdotes de la diócesis y que finalizó con una misa en la ermita de San Ramón.

Su antecesor, Ángel Lasheras, tampoco presidió ninguna de las tres misas programadas para la jornada (11.00, 13.15 y 18.00), ni la boda, oficiada por Pedro García de Jalón.

La designación del Obispado de Barbastro-Monzón ha sido recurrida ante la Santa Sede por la Prelatura, que defiende que su estatuto canónico es el de oratorio del Opus Dei y por eso el rector lo debe nombrar el vicario regional en España, como ha ocurrido con los siete rectores anterior. Pese a ello, desde Torreciudad dejaron claro que tanto Lasheras como sus dos principales colaboradores hasta ahora en las labores pastorales del santuario se pondrán a disposición de Mairal, de 86 años, para ayudarle en lo que necesite en su nuevo cometido.

"Va a ser muy bien acogido"

Además, valoran su figura porque sus visitas al santuario han sido numerosas y siempre ha mostrado una "gran devoción" a la virgen de Torreciudad. "Es una bellísima persona y va a ser muy bien acogido", insisten.

Las labores del rector se circunscriben a aspectos pastorales como la organización de misas, bodas, confesionarios y todo tipo de actividades relacionadas con el culto. Y aunque el Obispado haya asegurado que su nombramiento tendrá vigencia temporal "hasta que se regularice la situación canónica existentes", Mairal también tendrá que empezar a preparar los actos que se quieren organizar para celebrar por todo lo alto el 50 aniversario en 2025.

Al igual que hizo el obispado en su último comunicado negando que estos movimientos pretenden interferir en la gestión interna, económica o civil de Torreciudad, desde el Opus Dei destacan que estos aspectos corresponden al Patronato y no al rector. De hecho, se mantiene el mismo sistema de funcionamiento ordinario del santuario porque no han recibido nuevas directrices al respecto.

Desde el Opus Dei confían en que la aireada polémica de las últimas semanas no empañe la próxima celebración de la Jornada Mariana de la Familia del próximo 16 de septiembre, la principal peregrinación que acoge cada año el santuario y que suele reunir a una media de 8.000 personas. Esta vez será presidida por el obispo.

Llamamiento a la serenidad

El nombramiento del nuevo rector levantó "preocupación" entre los fieles y por ello Ángel Lasheras lanzó un comunicado institucional en redes para dejar claro que iban a mantener "con normalidad" la agenda de actos y hacer una llamada a la calma: "Os pido que manifestéis vuestra cercanía de un modo sereno, sin concentraciones, actos o firmas. Y aunque cada uno es muy libre en sus actuaciones, os pedimos sobre todo el apoyo de la oración y ser sembradores de paz y de alegría".

Además, desde el Opus Dei reconocen que haber hecho públicas estas discrepancias puede afectar también a los flujos de visitantes –reciben unos 200.000 cada año– ya que el turismo es "muy sensible".

"Tienen que buscar un acuerdo"

Alrededor del 50% de las personas que visitan Torreciudad cada año son peregrinos a los que les mueve una especial devoción hacia la virgen y el otro 50% son simplemente turistas con o sin creencias religiosas. Y ambos tipos se mezclaban este viernes en la explanada del santuario.

Julio Catalán, de Zaragoza, paseaba junto a su hijo, al que acaba de recoger en el Monasterio de El Pueyo de Barbastro. En su caso, sí estaba al tanto de la disputa que mantienen el Obispado y la Prelatura del Opus Dei y abogó por el consenso. "Como no puede ser de otra manera, al final todo se llegará a arreglar porque no puede haber discordias entre uno y otro. Tienen que buscar un acuerdo ya que la Iglesia no puede permitirse estar dividida y no le favorece nada de lo que está pasando", opinó.

Otros visitantes, en cambio, eran totalmente ajenos a la polémica que ha trascendido ya los círculos meramente religiosos. Era el caso de María Sánchez, de Guadalajara. "Conocíamos el lugar de oídas pero poco más, por algunos sacerdotes que sabemos que vienen aquí de vez en cuanto. Estamos alojados en Graus y después de estar por la mañana en Aínsa, hemos venido aquí de visita", explicó. Tampoco estaban al corriente de la actualidad Miguel Margallo y Albert Jiménez, dos amigos de Navarra y de Lérida, que de hecho llegaron por causalidad con sus familias. "El gps nos ha indicado que había un santuario y hemos venido a verlo", dijeron.