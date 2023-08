Más de 150 oscenses salen a la calle para apoyar a Jenni Hermoso y gritar "¡Se acabó!"

Más de 150 personas convocadas por el Colectivo de Mujeres Feministas y la Asamblea 8-M han salido este miércoles a la calle en Huesca para mostrar su apoyo a la jugadora de fútbol Jenni Hermoso y pedir la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, tras el polémico beso que le dio a la jugadora tras ganar el Mundial de Fútbol Femenino.

Con pancartas y tarjetas rojas donde se podían leer lemas como '#SeAcabó', 'Ni un paso atrás', 'Por el triunfo del falso feminismo', 'Rubiales, si no te vas, te echamos' o 'En el centro el consentimiento', los asistentes se han concentrado en la plaza de Concepción Arenal.

Las convocantes han querido denunciar en primer lugar el asesinato de 39 mujeres por violencia de género en lo que va de año y los 45 menores que han quedado huérfanos y huérfanas. Además, han recordado las cinco denuncias por violencia sexual presentadas durante las pasadas fiestas de San Lorenzo.

Además, han mostrado su repulsa por el "beso forzado" a Jenni Hermoso "porque ha sido la gota que ha colmado el vaso del acoso sexual, el abuso de poder y el machismo burdo y obsceno en el mundo del deporte femenino", han manifestado. Frente a ello, han aplaudido "el nuevo tsunami de feminismo y de defensa de la libertad sexual y de la dignidad de las mujeres que se ha levantado".

Los asistentes han expresado su solidaridad con Hermoso "y con todas y cada una de las jugadoras, incluidas las que se plantaron y finalmente no jugaron el Mundial, por haber sido un ejemplo no solo de buen juego sino también de tesón y esfuerzo por ocupar el espacio que merecían y conseguir el reconocimiento de toda la sociedad; porque no solo estaban jugando al fútbol, estaban también jugando por sus derechos y por su dignidad".

Por último, esperan que a partir de ahora el deporte femenino sea "verdaderamente más igualitario y, sobre todo, más seguro y sin violencia sexual de ningún tipo".

El acto ha concluido con la lectura del propio comunicado que publicó Jenni Hermoso tras la comparecencia de Rubiales ante la asamblea de la Federación Española de Fútbol y donde la jugadora afirmó que el beso "ni mucho menos fue consentido".