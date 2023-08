Perdonan una deuda de 172.000 euros a una peluquera de Huesca que cerró su negocio en la pandemia

La Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha conseguido que un Juzgado de Huesca perdone todas sus deudas, que ascendían a 172.000 euros, a una peluquera autónoma que tuvo que cerrar su negocio como consecuencia de la pandemia. Y todo ello gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad.

En la sentencia, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huesca concede a esta peluquera la "exoneración general y definitiva del pasivo insatisfecho", que incluye 171.868 euros que adeudaba a la Unión de Créditos Inmobiliarios S.A. y otros 276,98 euros a la Agencia Tributaria.

Según explica la asociación en un comunicado, esta autónoma abrió su peluquería en 2007 pero la pandemia le obligó a cerrarlo en 2020 y a reinventarse. Arrastraba 172.000 euros de deudas, la mayoría contraídas durante su último matrimonio. Una situación económica que se agravó tras el divorcio ya que la mitad de esas deudas acumuladas recayeron sobre su responsabilidad personal, lo que le llevó a solicitar nuevos créditos generando así un "efecto de bola de nieve" y disparando la cantidad adeudada. Todo ello, sumado al Estado de Alarma, "terminó llevándola a la quiebra", resalta la asociación.

Al ver que no tenía opción de pedir ayudas al Estado por deber dinero a la Tesorería General de la Seguridad Social, decidió buscar una solución distinta a negociar con cada acreedor uno a uno pero sin éxito. Y tras conocer el caso de un matrimonio de fotógrafos de Huesca que había conseguido empezar de cero sin deudas gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad, contactó con la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, una entidad sin ánimo de lucro que asesora en toda España a personas insolventes que no ven salida a sus deudas.

Tras el estudio de su caso, los letrados confirmaron que esta peluquera cumplía los requisitos para cogerse a la citada ley y terminar libre de sus deudas y sin figurar en ficheros de morosidad.

“En este caso, la asociada era insolvente, puesto que no podía atender a sus créditos, obligaciones con el Estado y sus gastos esenciales. Esto sumado a que no tenía antecedentes penales económicos y a que no había sido declarada en concurso en los últimos cinco años, nos permitió prácticamente asegurar que conseguiríamos el perdón del 100% de sus deudas pendientes”, destaca Laura Muñoz, abogada de la asociación.