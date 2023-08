Huesca lleva ventiladores de refuerzo al albergue municipal ante la ola de calor

En previsión de las altas temperaturas en la capital oscense por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento ha recordado una serie de recomendaciones preventivas que minimicen las consecuencias de este fenómeno meteorológico y ha puesto en marcha algunas medidas especiales como llevar ventiladores de refuerzo al albergue municipal para personas sin hogar.

En este sentido, la Aemet avisa que se alcanzarán temperaturas de hasta 39 grados hasta este jueves, y de 36 el viernes, produciéndose un descenso brusco de temperaturas máximas el sábado, que marca como máxima 29 grados.

Desde el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento continúan en marcha medidas incluidas en el protocolo de actuación para este tipo de circunstancias. Además, proporcionarán una mayor atención a las personas que tienen servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio y también para las personas sin hogar a través del albergue municipal.

Asimismo, Protección Civil y Emergencias mantienen la alerta por riesgo de incendios forestales y por altas temperaturas en el cuadrante nordeste; el riesgo de incendios forestales continuará muy alto o extremo en casi todo el territorio del país durante los próximos días.

Por ello, desde el Ayuntamiento insisten en que es preciso tener en cuenta todas las precauciones para evitar estos incendios respetando el monte y evitando conductas como arrojar colillas, dejar basura o utilizar maquinaria.

También recalan la importancia de tener presentes las recomendaciones de las autoridades sanitarias, especialmente las familias con bebés y niños pequeños, los hogares con personas mayores y enfermos crónicos, ya que requieren una especial atención ante este tipo de episodios de calor extremo.

A su vez, se recomienda hidratarse frecuentemente y beber, como mínimo, un vaso cada dos horas y, al menos, dos litros al día. También consumir más frutas de verano y verduras, gazpachos, ensaladas frías y evitar comidas calientes y pesadas. Y también es imprescindible evitar la exposición directa de rayos del sol, situándose así, por zonas de sombra.

Ante síntomas como sensación de debilidad, mareos, calambres musculares, dolor de cabeza o náuseas, es necesario cesar la actividad, beber líquidos, refrescar el cuerpo y consultar con los servicios sanitarios, e incluso avisar al servicio de urgencias sanitarias si los síntomas no disminuyen.

El Ayuntamiento de Huesca recuerda y pone a disposición de los oscenses los servicios y teléfonos de urgencias y emergencias sanitarias (061), SOS Aragón (112) o Cruz Roja (974 221 186).

El PSOE pregunta a la alcaldesa por la ola de calor

Casi al mismo tiempo que el Ayuntamiento de Huesca lanzada el comunicado sobre la ola de calor, el grupo municipal del PSOE ha hecho lo mismo para anunciar que ha registrado una pregunta a la alcaldesa, Lorena Orduna, sobre la activación del protocolo ante la ola de calor en la ciudad.

Destacan que la Aemet sitúa a Huesca en alerta naranja por altas temperaturas "y no sabemos si el protocolo está en marcha, pero lo que sí sabemos es que no se ha dado ningún tipo de información ni recomendación para prevenir sus efectos sobre todo entre la población más vulnerable: personas mayores, enfermas, transeúntes, niños etc". "Esperamos que la excusa para no informar no sea la de estar de vacaciones", han añadido los socialistas.