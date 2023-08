Oscenses en la diáspora: "Llevo en Alsacia 52 años pero tengo a Huesca en el corazón"

De Ciudad Real, Málaga, Toledo, Cáceres, Madrid, Logroño, Cuenca, Gerona, San Sebastián, La Coruña, Zaragoza, Barcelona han llegado a Huesca, con motivo de las fiestas de San Lorenzo, oscenses que trabajan y residen en estas provincias. Otros han regresado desde Francia, Países Bajos, República Checa, Principado de Andorra o Alemania. Son muchos los nacidos en la capital de la provincia que están repartidos por el mundo. En la lista de inscritos para la recepción celebrada este domingo 13 de agosto en el Ayuntamiento incluso había incluso un hombre que vive en Egipto.

En el Salón del Justicia, la corporación, presidida por la alcaldesa, Lorena Orduna, ha ofrecido un homenaje a más de 80 personas, que han acudido con sus familias, solas o como representantes de las Casas de Aragón en Madrid, Blanes o Toulouse. Este acto fue implantado por alcalde Luis Felipe en 2018.

Aunque ahora desplazarse no es tan costoso como hace unos años, en los rostros de los oscenses en la diáspora se ha reflejado la emoción, sobre todo cuando Antonio Pertusa 'Romario', de la Agrupación Folklórica Santa Cecilia, ha cantado 'Y luego se han ido lejos, ay! nacidos en mi Huesca, que dicen que lloran siempre el día de San Lorenzo'.

La alcaldesa ha compartido con los asistentes un recuerdo de su infancia, cuando su familia tuvo que trasladarse a Burgos porque su padre dirigió allí durante ocho años una empresa con sede en Huesca. "No siempre podíamos venir en San Lorenzo y, entonces mis tías nos llamaban y nos ponían la música de la actuación de los Danzantes cuya actuación se retransmitía por la radio", ha explicado. Asimismo, ha reconocido que ella, que era una niña, "no entendía el no poder estar en Huesca con mi familia".

La recepción se ha celebrado en el Salón del Justicia. Ayto. Huesca

Lorena Orduna ha pedido a los participantes en esta recepción que "alcen la voz como orgullosos oscenses, sirvan de bandera de nuestra ciudad y le cuenten a todo el mundo la maravillosa ciudad que tenemos".

"Me honra haber nacido en él, viva Huesca que es mi pueblo... Y San Lorenzo, mi patrón, si me voy me hace volver" ha cantado 'Romario'. La intervención de los joteros ha finalizado con la siempre emotiva 'S' ha feito de Nuei, que el concejal Fernando Sarasa ha entonado por lo bajo y ha provocado alguna lágrima en la alcaldesa.

Entre los asistentes, además de una variedad de procedencias ha habido todo rango de edades, y muchas historias de vida . Alejandro Bertinelli, de 21 años y nacido en Huesca aunque su apellido es italiano, vive en Leeds (Inglaterra). Allí se fue a estudiar en 2020 y, debido a la covid y el trabajo, no había podido celebrar ningún San Lorenzo siendo mayor de edad. "De momento va genial, disfruto de todo lo que puedo y me encuentro con amigos a los que no veía desde hace tiempo", ha comentado. Estudia Ingeniería informática con Inteligencia Artificial y se quedará allí para hacer el máster. "Me encantaría volver aquí, pero depende de las oportunidades laborales… que fue lo me hizo ir para allá" ha señalado.

También vive en Inglaterra, desde hace 10 años, Elisa Rojo. Llegó allí al terminar la carrera (Física) porque “aquí no había nada”. "Cuando llevas tantos años fuera ya parece que ya no eres de un lado ni de otro, pero echo de menos Huesca y está bien volver", ha manifestado. Desde el otro lado del Canal de la Mancha, la capital oscense "se ve pequeña". "Yo la encuentro siempre igual aunque me dicen que están cambiando mucho, pero yo de los detalles no me acuerdo", ha comentado.

Hace mucho tiempo que Francisco Domper, que "desde el siglo pasado" ejerce como médico en Ciudad Real, salió de la ciudad, primero para estudiar y después para trabajar . "Pero intentamos por todos los medios no perder el vínculo y San Lorenzo es el mejor momento para venir porque es cuando todo el grupo de amigos del colegio solemos coincidir", precisa. Ha insistido en que se siente "de Huesca y del Huesca (a ver esta tarde qué hacemos en Burgos, a ver qué hacemos)".

Más de 80 personas han participado en el homenaje ofrecido por el Ayuntamiento. Ayto. Huesca

Lo mismo le ocurrió a Miguel Ángel Morlán, que fue a Zaragoza a estudiar Medicina a los 17 años. Tras el MIR, trabajó en Pamplona y Galicia. "Al final, mi mujer, que hizo Pediatría y también es de aquí. buscamos un sitio común para ejercer y lo encontramos en Toledo", relató. En la ciudad castellana llevan desde 1983 "y siempre volvemos para san Lorenzo".

Julia Sanagustín Sauqué lleva 53 años viviendo en la región de Alsacia porque se casó con un francés "y allí he trabajado y han nacido mis hijas". Con gran emoción ha afirmado que Huesca no se puede olvidar porque la tengo en el corazón". Según ha dicho, le ha resultado muy difícil el no poder venir durante más de 30 años, pero ahora ha enlazado dos fiestas de San Lorenzo consecutivas. "Son muchos kilómetros, pero es que aquí nos conocemos todos, somos muy de la familia", ha comentado.

Ella nació en la calle Forment y ha ido andando al Ayuntamiento para ver mi casa natal". El resto de su familia, que es muy grande, vive en Huesca ciudad: "Hace años, mi padre llevaba la albahaca en la Agrupación de Danzantes, pero ahora quien la porta es el hijo de una prima (Pedro Albero). Como ha indicado la alcaldesa, Julia Sanagustín "vende" Huesca todo lo que puede desde su casa rural en Francia. A los clientes, siempre les digo que viajen a España, y sobre todo a Huesca para que vean las montañas, los Monegros y todo lo que tenemos ", ha apostillado. "Querría venirme para siempre pero...".

Volver a Huesca es algo que, de momento, no se plantea Luis Paraíso, quien desde hace 10 años vive en Praga (Reepública Checa). De ahí es su mujer, a la que conoció trabajando en Mallorca, donde residieron unos años. "Convenimos en que, para los dos, el trabajo era de mejor calidad en su país que en España", ha asegurado. Una década después, ya con dos dos hijas, Emma y Olivia, lo siguen pensando.

"Es una sensación un poco rara la de "sentirte más cercano a tu ciudad cuando está fuera que cuando vives en ella"

Paraíso ha indicado que en los últimos años viajan a la capital oscense por San Lorenzo y por Navidad y que está muy al tanto de lo que pasa en la ciudad y la provincia. "Presto más atención a la actualidad de Huesca cuando estoy fuera que cuando estoy aquí: muchas veces aviso a la familia de cosas que pasan antes de que ellos se enteren". Apunta que es una sensación un poco rara la de "sentirte más cercano a tu ciudad cuando está fuera que cuando vives en ella".