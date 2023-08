Tendidos cada vez más paritarios en Huesca frente a un albero desigual 

Sobre el albero de la plaza de toros de Huesca no habrá este año representación femenina ante la ausencia en los carteles de la Feria de la Albahaca de la rejoneadora Lea Vicens. Sin embargo, en los tendidos cada vez es más numerosa la presencia de mujeres, tanto en el sol como en la sombra.

Allí estará Gloria Ruiz, la nueva presidente de la Peña Taurina Oscense tras tomar el relevo a Pablo Ciprés. Su afición nació de forma muy inusual "porque fue cuando vivía en una ciudad que no tenía plaza y, además, escuchando por las noches un programa en la radio porque no me podía dormir", recuerda. Su primera corrida en directo la vivió en las Fiestas de San Fermín y poco a poco se convirtió en una entendida tras estudiarse la enciclopedia taurina de ‘El Cossío’, "que creo que poca gente se lo ha leído". A raíz de ello también creció su interés por las biografías de toreros antiguos como Manolete, Belmonte, Joselito El Gallo. "Me hubiera gustado ser aficionada en esa época y verles ‘in situ’, pero también soy de Roca Rey", resalta. En Prelaurentis dio una clase magistral sobre tauromaquia en la Peña Taurina.

Gloria Ruiz recuerda cuando las mujeres iban a la plaza "de lucimiento con mantillas y muy arregladas" y reconoce que hoy en día en el mundo del toro sigue siendo visible el "machismo". "En su caso, por ejemplo, de los 200 socios de la Peña Taurina Oscense solo hay 40 mujeres. Aun así, valora que la presencia femenina en los tenidos crece cada vez más y asegura que quizá ayudaría a que el porcentaje fuera aún mayor si hubiera también toreras. "En nuestra escuela había una chica que prometía mucho pero al final lo dejó por una lesión", lamenta.

Las peñas recreativas aportan mucho peso femenino a los tendidos. Marta Elfau, de la Zoiti, empezó a ir al sol con 17 años. Luego, con 19, fue mairalesa y a raíz de ir más días a la plaza, le cogió más gusto y a partir del año siguiente ya se compró el bono. Ahora tiene 32 y sigue yendo con un grupo de amigos y amigas. "Me gustaría ver también más mujeres en el ruedo. Hace unos años que no viene Lea Vicens, que me parece un artista, ojalá vuelva pronto", desea. El Cordobés, que se despide, Roca Rey y Morante son este año las principales figuras del cartel.

"A base de ir todos los años, al final vas aprendiendo un poco sobre el mundo de la tauromaquia, te interesas no solo por la fiesta sino por lo que pasa en el ruedo", afirma. Y es que insiste en que pese al ambiente festivo que domina el sol, "hay que valorar que hay tres personas en el ruedo que se están jugando la vida, además de los banderilleros y el resto de las cuadrillas y hay que tener un respeto". Algo que también pide para los trabajadores de la plaza "porque estos años atrás se ha ido perdiendo y me parece bien que vaya gente a la que no le interesa la corrida pero no que se dediquen a tirar latas", critica.

Mientras, Carmen Gallán, de la peña Los que Faltaban, empezó a ir a la feria con 18 años y ahora tiene 22. "A mi familia siempre les han gustado mucho los toros y cuando hicimos los 18, mi grupo de amigas decidimos empezar a ir un día. A los 19 ya fuimos dos y ahora nos cogemos el abono para todos los días", explica.

Le ha enganchado tanto lo que ocurre en los tendidos como lo que pasa en el albero. "El ambiente de toros es muy distinto al de otras plazas y se disfruta mucho de la fiesta. Y por todo lado cada vez te hace más ilusión conocer el cartel porque cuando empezamos no teníamos mucha idea de los toreros, pero ahora ya nos gustan más unos que otros, sabemos lo que hay que hacer en la plaza y lo que no...", señala. Cree que el porcentaje de hombres y mujeres en las gradas es bastante parejo hoy en día, sobre todo en el sol. "Lo que nos gustaría es que hubiera también más mujeres en el ruedo porque ya nos hemos fijado que no está Lea Vicens", coincide.