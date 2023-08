Los oscenses ensalzan a San Lorenzo con vítores y aplausos en el día grande de las fiestas

El fervor popular por San Lorenzo ha recorrido las calles del casco antiguo de Huesca en el día grande de sus fiestas. Casi en volandas, impulsada por los vítores y aplausos que recibía a su paso, la peana con el busto del patrón ha salido pasadas las 9.15 de su iglesia, solo minutos después de que concluyera otra de las grandes tradiciones del 10 de agosto, el baile de los Danzantes.

En su trayecto hasta la catedral, por la calle de Ramiro el Monje, San Salvador y Cortes de Aragón, numeroso público lo ha arropado a su paso. Lo han acompañado en la procesión cientos de personas vestidas con la indumentaria tradicional, que cada año participan en mayor número.

La procesión la encabezaban el tintinábulo y la umbela basilical. Tras el desfile de los participantes iba el busto de plata de San Lorenzo, una obra de orfebrería del siglo XVI, sobre una peana adornada con albahaca que se restauró en 2008 y que este año incorpora nuevos faldones para cumplir con la Ley de la Memoria Histórica. Se ha desechado el anterior recubrimiento de 1957, que en el frontal lucía el escudo de Huesca en una orla en la que se leía ‘Heroica, leal e invicta’, títulos concedidos a la ciudad durante la Guerra Civil.

Tras el busto iban los Danzantes de Huesca, acompañados por la Banda de Música de Huesca. Las dos mujeres incorporadas este año por primera vez a la agrupación han sido protagonistas a su llegada a la plaza de la Catedral, donde han recibido numerosas felicitaciones.

En este punto de la procesión se han unido las autoridades civiles y eclesiásticas para dirigirse hacia el Coso y terminar nuevamente en la basílica, donde se ha celebrado una misa presidida por el obispo de la diócesis, Julián Ruiz.

La procesión ha tenido este año una ausencia destacada. Es habitual que las principales autoridades de la Comunidad Autónoma, tanto del Gobierno como de las Cortes de Aragón, participen el día 10 junto a los concejales, pero al coincidir este año con la sesión de investidura de Jorge Azcón, la representación institucional ha estado reducida a los concejales.

Oscenses de todas las edades han querido acompañar al santo en su recorrido. Uno de los más pequeños ha sido Ixeia Salvador Martínez, que justo ayer hizo cuatro meses, y que iba con sus padres y su hermano, Martín, de 3 años . "No hemos salido todos los años, pero este era especial, me hacía mucho ilusión salir con mis dos hijos", contaba emocionada la madre, Claudia Martínez.

Aida Voces también sale todos los años. Esta vez, además de con su marido, con un nuevo miembro de la familia, su segundo hijo, Damián, de 9 meses. El bebé, vestido con un traje de cristianar, soportaba como podía las numerosas prendas que portaba: dos gorritos, uno blanco y otro más festivo, camisa antigua, la rastra con los elementos protectores y dos mantillas, la blanca de piqué y la roja. La madre reconocía que es un día "un poco estresante porque vestirnos cuatro es una locura, pero es bonito".

No faltó a su cita el oscense Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, con un traje de Benasque, una localidad a la que se siente muy unido y donde tiene una segunda residencia. "Es un acto de fe, de cultura, de tradición, que pasa de generación en generación, un legado que debemos transmitir de padres a hijos". No recuerda desde cuando sale, pero seguro hace más de 40 años. No ha faltado nunca, decía, acompañado de su familia. "Es importante que todos pongamos nuestro granito de arena para mantener la tradición".

Muchos eran familias enteras, como la de Paco Castrillo. "Nos encanta la procesión y hemos venido toda la vida. Es un ritual importantísimo de las fiestas de San Lorenzo, una tradición de muchísimos años. Hemos venido con mi mujer, dos hijos, una nuera y tres nietos". Uno de los niños llevaba una pistola de agua, porque, como decía el abuelo, en algo se tienen que entretener con un recorrido tan largo, el madrugón y a veces trajes incómodos de llevar. Castrillo repetirá en la ofrenda, "a pesar del calor".

También han participado las 28 mairalesas. Claudia López es una de ellas, representante de la peña Los 30. Reconoce que solo ha salido dos veces, cuando fue mairalesa infantil y ahora. "Espero vivir más de cerca la tradición, que no sea solo salir por la noche o ir a los toros sino también vivir el día como lo viven otros oscenses", decía.