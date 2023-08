El comercio de Huesca y los oscenses ofrecen a Rosa Casals un caluroso y soleado aplauso

Rosa Casals, que entre sus virtudes tiene la locuacidad, se ha quedado este viernes sin palabras para agradecer a sus compañeros de gremio y al público el homenaje recibido en la Fiesta del Comercio, que cada 11 de agosto se celebra en la plaza del Mercado (López Allué) de Huesca con motivo de las Fiestas de San Lorenzo.

Bajo un sol abrasador, incluso a primera hora de la jornada, cientos de personas han acudido a la popular cita, con la que los comerciantes agradecen a los oscenses su apoyo en forma de compras a lo largo del año. Muchos han buscado la sombra de los porches y otros han decidido hacer de su pañoleta algo parecido a un sombrero.

En el escenario, los integrantes de la Banda de Música de Huesca han contado con la protección de unas carpas, pero los Danzantes han tenido que bailar bajo la fuerza de unos rayos que han ido adquiriendo intensidad según se ha ido asomando el sol a la plaza. El calor ha hecho mella en los componentes de la Agrupación, con algún erro y algún mareo, a pesar del agua que se les ha proporcionado.

En un orden diferente al que exhibieron el jueves, los Danzantes han interpretado seis bailes, empezando y finalizando por el de Espadas. El cansancio también ha jugado una pequeña mala pasada durante el vals de las Cintas. Su actuación, como cada año, ha recibido el aplauso (caluroso también) del público.

Fiesta del Comercio en Huesca. Homenaje a Rosa Casals. Verónica Lacasa

Rosa Casals ha reconocido que se ha quedado "bloqueada" ante las muestras de cariño recibidas. No obstante, ha manifestado que el de este viernes ha sido "un día grande para el comercio, y para mí, por ver a tanta gente aquí. Como ya comentó el día que le comunicaron que iba a recibir el homenaje, ha sido algo "que no me creía". "Esto me hace sentir más unidad a Huesca, si es que ello es posible", ha añadido.

Tras recibir una ramo de flores y albahaca de manos de Susana Lacostena, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Huesca, ha señalado que son tiempos muy difíciles los que atraviesa el sector. "Cada mañana abrimos la puerta con ilusión y esfuerzo y hay días que son tremendamente duros". La homenajeada ha tenido palabras de agradecimiento para su marido; su hija, Clara; su nieto, Álex; las dependientas que la han acompañado a lo largo del tiempo tras el mostrador de su tienda de regalos y decoración y para el resto de vendedores de la Correría (calle Ramiro el Monje), donde hace 32 años abrió su establecimiento.

"Una sola no hace este camino", ha dicho Rosa Casals. Ella empezó en el comercio con 16 años, en la botería con sus padres. Después trabajó en una zapatería y, finalmente, se estableció por su cuenta y abrió la tienda "donde todos hemos ido a comprar algún detalle", ha indicado Gemma Cajal, vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes. "Allí podíamos conseguir un regalo que costaba 15 euros pero que Rosa presentaba como si valiera 300", ha añadido.

Fiesta del Comercio en Huesca. Homenaje a Rosa Casals. Verónica Lacasa

Isabel Claver, presidenta de la agrupación gremial durante varios años, se ha puesto delante el micrófono con un papel. "No es mi discurso si no lo mensajes que me han hecho llegar los compañeros de la Correría", ha precisado. Todos ellos han destacado la profesionalidad, la pasión y la ilusión de Rosa Casals, que se ha jubilado hace apenas ocho meses. "Siempre estaba para ayudar con un paquete o traer una croquetas, ha sido un arco iris en un día gris, impulsó la unión de todos los comerciantes de la calle, animó a decorar la calle según la época y las fiestas del año, y para animar al Huesca..."

Claver también ha sucumbido a la emoción mientras leía las palabras enviadas a Rosa. Ella ha recordado "los cafés en los que hablábamos de ventas o de tendencias y que eran auténticas terapias de grupo".

Fiesta del Comercio en Huesca. Homenaje a Rosa Casals. Verónica Lacasa

El acto también ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y de la concejala de Fiestas, Nuria Mur, así como con otros concejales del equipo de gobierno (PP) y de los grupos PSOE y Vox.

Tras la apertura del barril conmemorativo de la cerveza de San Lorenzo, a cargo de La Zaragozana, los asistentes han aguardado su turno para recoger el almuerzo, invitación de los comerciantes y compuesto por melón (80k), jamón (100 k), pan (750 barras) y vino, agua o cerveza.