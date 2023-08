Nadie se salta el almuerzo laurentino: "Llevamos 20 años reservando el mismo sitio"

El tradicional almuerzo de San Lorenzo ya se ha convertido en uno de los emblemas del día 9. Esta mañana miles de oscenses y visitantes han disfrutado del ambiente festivo en numerosos bares horas antes del lanzamiento de cohete.

Las seis peñas laurentinas llevan varios años haciendo un almuerzo conjunto. El año pasado fue en la Plaza de Toros, aunque a algunos como Inés Urieta de la junta de La Parrilla, no les pareció el mejor sitio para almorzar, por lo que prefiere "claramente almorzar en el Parque Bar", lugar elegido este año.

Urieta espera "poder mantener la tradición para siempre". Una tradición que a forasteras como Lucía Pérez, de Burgos, le genera mucha curiosidad. "Me llama la atención que se acuda tan temprano para almorzar el día 9". Se estrena en las fiestas laurentinas con "muchas ganas de conocer gente nueva, además de nuevas costumbres y formas de salir de fiesta".

A Pedro Llorente, representante de la peña Los que Faltaban le es "indiferente almorzar en algún lado u otro", aunque "el ambiente es fantástico, especialmente por la charanga que es imprescindible".

Otros peñistas como Ana Carmona, de Los 30, se mantiene fiel al mismo lugar. "Nosotros tenemos reservado el almuerzo de un año para otro, ya que llevamos 20 años seguidos almorzando en el Hervi", quienes acuden aquí por "la relación personal con el dueño del local". A ello se le suma el aliciente de estar al lado de "la puesta del pañuelo y dentro del mogollón".

Los almuerzos caldean el ambiente laurentino horas antes de su inicio. Javier Navarro

Manuel Ara es una 'rara avis'. "Este año pertenezco a la 10 d'Agosto, pero también soy de la Alegría Laurentina ya que almuerzo en el Jai Alai todos los años", ya que para él es como "ir a misa". No obstante, será en la barra del 10 d'Agosto donde le toque trabajar durante las fiestas.

Otro de los visitantes, el zaragozano Sergio López, acude a las fiestas porque "una amiga de clase me había insistido mucho en venir, ya que dice que son las mejores fiestas de Aragón", de modo que reservó el billete en marzo. Viene con altas expectativas, pero espera que sea como Las Vegas. "Lo que pase en Huesca que se quede en Huesca".

A él también le genera "gran curiosidad" la tradición de almorzar ya que en Zaragoza no se crea este ambiente y reconoce que le "hace más ilusión el almuerzo que la fiesta de después". Sin embargo, no podrá quedarse más días, ya que "mañana por la tarde cuando me despierte -el 10- marcho a Croacia de vacaciones".

Pese a la atmósfera festiva que se crea en los bares durante la mañana, algunos optan por almorzar en casa entre amigos, como Pedro Cepero. "Almorzamos aquí porque las reservas hay que cogerlas con mucha antelación. Además, el servicio es bastante pobre respecto al menú y el precio". Y asegura que se trata de "algo único", ya que "es como irte de casa rural con los amigos, donde hay cosas que salen bien y otras mal".

También prefiere un almuerzo casero Diego Martín. En su caso, ha sido el afortunado de su grupo de colegas, debido a que "siempre pringan uno o dos y esta vez me he librado yo", admite aliviado.