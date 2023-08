Las peñas de Huesca denuncian la reventa ilegal de entradas y abonos de toros

Las seis peñas recreativas de Huesca (Los que Faltaban, Los 30, La Parrilla, Alegría Laurentina, Zoiti y 10 de Agosto) han lanzado un duro comunicado conjunto denunciando la reventa de entradas y abonos para la feria taurina después de que muchos socios se quedaran sin ellos al agotarse este martes los 2.000 que les había facilitado la empresa Tauroemoción.

Estos tienen un precio más bajo ya que mientras el abono general en el tendido de sol cuesta 161,5 euros al aplicarle un 20% de descuento, las peñas disponen de una rebaja adicional hasta los 135 euros (70 en el caso de menores de 15 años). Incluyen una novillada, cuatro corridas de toros y una de rejones.

En el comunicado, las peñas se dirigen a los socios y aficionados taurinos para informar de una "situación preocupante" que detectaron en las redes sociales el mismo martes. Y es que en unas pocas horas les llegaron un aluvión de mensajes indicando que algunos socios estaban revendiendo sus entradas y abonos para los eventos taurinos, "incluso ofreciendo paquetes casi enteros", subrayan. Una situación que "va en contra de los principios de nuestras peñas y perjudica el espíritu de solidaridad que siempre nos ha caracterizado", añaden.

Y para atajar esta picaresca, las seis entidades han llegado a una decisión unánime. Este año, todos los que quieran acceder a la plaza con una entrada de peñista, tendrán la obligación de presentar la pulsera de socio junto con la entrada. "Sin excepción, no se permitirá el acceso a la plaza con dicha entrada si la pulsera no está correctamente colocada y visible", advierten.

Además del comunicado, algunas peñas mostraron su enfado por esta reventa. En el caso de la 10 de Agosto denunció: "De vergüenza lo que estamos viendo en redes. No tenéis respeto por nada...". La Parrilla también añadió que "no podíamos quedarnos callados". Los que Faltaban pidió "un poquito de solidaridad con la gente que se queda sin su abono de toros para que luego otros lo anden revendiendo, por favor". Y la Zoiti justificó la medida que "nos duele por la inmensa mayoría de peñistas, porque vosotros sois los que hacéis grandes a las Peñas Recreativas de Huesca, pero no nos queda más remedio".

Comunicado de las peñas de Huesca denunciando la reventa de entradas y abonos de toros. Heraldo

La empresa Tauroemoción también ha difundido el comunicado a través de sus redes insistiendo en que para acceder a la plaza de toros será necesaria la pulsera de peñista, que se pedirá al ocupar la localidad, y haciendo hincapié en que "las entradas son exclusivamente para los miembros de peña".