Convocan una nueva manifestación de repulsa contra la agresión sexual de Perarrúa

Continúan las muestras de repulsa contra la presunta agresión sexual ocurrida el pasado fin de semana durante las fiestas patronales de Perarrúa y que se ha saldado con un detenido que quedó en libertad con medidas cautelares de alejamiento de la víctima.

La Comarca de Ribagorza ha convocado este jueves una manifestación para hacer visible su "absoluto rechazo ante los hechos de violencia sexual ocurridos en el municipio de Perarrúa durante sus fiestas patronales" y mostrar también todo su apoyo y solidaridad a la víctima.

Desde la institución invitan a los ciudadanos a participar en esta marcha de protesta que saldrá a las 19.30 desde la plaza Mayor bajo el lema escogido de 'Ni una más. La Ribagorza contra la violencia de género' y que llegará hasta el monumento a Joaquín Costa.

El martes por la tarde, los vecinos de Perarrúa ya convocaron una concentración para mostrar su repulsa por la agresión, ocurrida en la madrugada de sábado al domingo, que fue respaldada por unas 200 personas, algunas llegadas de Graus y Campo.

La Comarca de Ribagorza muestra "una vez más la repulsa y condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca en nuestros pueblos, así como nuestro compromiso con la prevención y erradicación de estas actitudes y comportamientos, para conseguir una convivencia libre de agresiones en las que todas las personas puedan disfrutar de los espacios públicos, de las fiestas patronales y cualesquiera otros eventos que se prodigan en nuestros municipios en estas fechas con plena seguridad y libertad".

Además, instan con esta declaración conjunta a los municipios que forman parte de la Comarca, a todas las instituciones ribagorzanas, al tejido asociativo, y en definitiva a toda la ciudadanía "a implicarse en la construcción de una verdadera igualdad entre hombres y mujeres y con ello a reaccionar ante cualquier actitud, conducta o agresión sexista que pueda darse no solo en estas fechas estivales sino también en el día a día de nuestros pueblos; a no mirar para otro lado". "En definitiva, a no ser cómplices con nuestra pasividad de esas actitudes que deben ser por siempre erradicadas", subrayan.

Y es que insisten en que "necesitamos que para desterrar estas actitudes y comportamientos la participación e implicación de toda la sociedad ribagorzana y que esta clame al unísono el lema único de 'Ni una más'".