La Guardia Civil alerta del "especial peligro" del glaciar del Aneto

Las inusuales altas temperaturas registradas durante los últimos meses en la provincia de Huesca han ocasionado que las condiciones de la nieve estacional y el hielo fósil de los glaciares del Pirineo se hayan convertido en especialmente peligrosas. Y de ellos, el del Aneto entraña "especial peligro" por el elevado número de personas que lo atraviesan.

Desde la Guardia Civil de Zona de Aragón han advertido del mal estado que presenta el glaciar en estos momentos al haberse adelantado las condiciones que normalmente se dan a finales de agosto o septiembre, ocurriendo lo mismo que sucedió el verano del año pasado

"En años anteriores con las mismas condiciones, se ha tornado complicada la progresión por el glaciar del Aneto, incluso para personal con experiencia y material adecuado", advierten. Y es que es un hielo "muy duro" en el que difícilmente pueden clavarse los crampones y piolets, acompañado de rocas en la superficie e incluso grandes grietas a escasos metros de las rutas habituales de ascenso y descenso. Todo ello puede provocar accidentes con resultados "muy graves", avisan.

Por todo ello, insisten en la importancia de que todo aquel montañero que lleve intención de ascender el Aneto este verano, sea conocedor de las condiciones en las que se encuentra dicho lugar.

Las altas temperaturas han hecho aflorar con más de un mes de antelación el hielo duro, como ya ocurrió en 2022.

Además, recomiendan realizar la ruta alternativa que parte del Refugio de la Renclusa para evitar el glaciar fósil del Aneto sin pasar por el Portillón Superior, sino tomando la ruta por el Collado de la Renclusa e ibón del Salterillo, haciendo una diagonal hasta la antecima. "Aun así, es importantísimo llevar piolet y crampones", recalcan.

Desde la Guardia Civil se hace un llamamiento a la prudencia y a la especial atención en las actividades que se vayan a realizar en esta zona. Y recuerda algunas recomendaciones, entre ellas planificar previamente la actividad recabando información sobre la ruta/itinerario, orografía del terreno, dificultad física y técnica, valorar las condiciones actuales, etc. y sobre información meteorológica; y portando el equipo adecuado (material técnico, ropa, calzado, protección solar, gafas de sol, comida, agua en abundancia, móvil con batería cargada al máximo y un dispositivo de orientación tipo GPS o mapas).

También aconseja no ir solo a hacer actividad en montaña, sino en grupos de tres personas como mínimo, e indicar siempre el itinerario y horarios a una persona ajena a las que vayan a realizar la actividad (familiar, amigo, establecimiento hostelería, refugio montaña, etc); no sobrestimar tampoco nuestras posibilidades; y ante cualquier incidencia avisar a la Guardia Civil a través del 062 o a cualquier otro teléfono de emergencia.