Canfranc se viste con sus mejores galas para rememorar la inauguración de la Estación

El edificio que albergaba la antigua Estación de Canfranc -ahora reconvertido en hotel- se ha vestido de gala para volver al 18 de julio de 1928, una fecha marcada en la historia en la que se inauguró la línea internacional que conectaba España con Francia, hace ahora 95 años. La de hoy también ha sido una jornada para el recuerdo por varios motivos. Es la primera vez que se desarrolla esta celebración con la explanada y el hotel finalizado. Además han comenzado las obras de modernización de la línea férrea, y aunque no hay fecha para la reapertura, ya que Francia debe hacer los deberes, se confía en que por fin los trenes puedan volver a pasar por el túnel de Somport hacia el país vecino. Y a todo esto hay que añadir que posiblemente sea el año en el que más personas han participado caracterizadas de época, más de 400, y más público se ha congregado. La organización calcula que ha habido más de 2.000 personas, a pesar de que el calor ha sido sofocante.

Precisamente debido a la ola de calor que se está produciendo, Canfranc adelantaba una hora el acto principal, con los discursos del rey Alfonso XIII y el presidente de la República Francesa Gaston Doumergue, en los que se puso de manifiesto aquel 18 de julio de 1928, la apertura de la nueva vía de comunicación entre los dos países, que es lo que ahora se vuelve a reivindicar. Y es que esta jornada tiene un doble objetivo, tal y como destacaba el alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez. “Cuando empezamos esta fiesta hace 10 años, dos no se hizo, queríamos rendir un homenaje a todas esas personas que habían luchado por hacer esta línea de comunicación, los obreros que hicieron las obras y a los que perdieron la vida trabajando en esta infraestructura”. También tiene un carácter reivindicativo, “porque no vemos pasar trenes a Francia y el mayor homenaje que podemos hacer a toda esa gente es eso, que se le de uso a la infraestructura que costó tanto esfuerzo”.

No hay fecha para la reapertura, porque debe ser el gobierno francés el que de el paso de habilitar el tramo entre Canfranc y Bedous, pero el primer edil está “seguro y convencido” de que finalmente “veremos pasar los trenes”. Todo lo que se ha hecho en Canfranc “tiene el potencial de lo que se hizo hace 100 años, porque le hemos dado una nueva oportunidad al municipio, a la explanada, a la estación que sólo tenía sentido con el ferrocarril, pero ahora lo tiene con el hotel y el turismo”. Por lo tanto, esto “es un hito muy importante”.

Los participantes en este acto, ataviados con trajes de época, han sido también protagonistas de esta jornada. Con gran variedad de vestuario, ha quedado representada toda la sociedad de la época. Plumas, collares, vestidos, trajes de gala, de faena o carritos de bebe antiguos han podido pasear por la Estación, también ataviada para la ocasión. Pero lo que más ha predominado han sido los sombreros, sombrillas y abanicos, para hacer frente a las altas temperaturas que también se registraban este martes en Canfranc. Los y las caracterizadas de los años 20 no sólo son vecinos de Canfranc, ya que esta jornada se ha convertido en algo mucho más grande que una fiesta local, ya que ha trascendido a nivel nacional. De Alcoy, Tarrasa y Montmeló llegaban un grupo de recreación de indumentaria modernista. Ha sido su primera vez y les ha encantado. “Asistimos a eventos de este estilo, y aunque sabemos que en Canfranc no se produjo la inauguración en época modernista, sino que es belle epoque, hemos elegido vestimenta militar de etiqueta haciendo honor a la visita de Alfonso XIII”, explicaba Paco Esteve, miembro de esta agrupación modernista. Junto a los de fuera, vecinos de esta localidad del valle del Aragón, como Santiago del Val y su esposa, que no son naturales de Canfranc, pero viven ahí y como si lo fueran. Para ellos este acto “supone una reivindicación para que vuelva a funcionar el ferrocarril”. Esta jornada “nació como una cosa entre amigos, para rememorar ese 18 de julio”, pero se ha convertido en algo “mucho más grande”. Esto queda demostrado con el gran éxito que tiene esta cita, a pesar de que se celebre entre semana, en este caso en martes. “Cada año hay más gente y somos más caracterizados”, añadía.

El público también ha aguantado estoicamente bajo el intenso sol que no ha querido faltar a esta fiesta. Algunos, para coger buen sitio en primera fila, han llegado temprano. “Desde las 9.00 llevamos en Canfranc, y aunque era pronto ya se pasaban los 20 grados”, ha dicho Julia Monte, de Zaragoza pero con segunda residencia en valle del Aragón. “No habíamos podido venir desde antes de la pandemia y este año lo queríamos ver bien, así que ha tocado llegar antes”, señala. Eso sí, tanto ella como su familia han estado preparados, con gorras, agua y paraguas a modo de sombrillas. Por su parte Mariola Gómez y su pareja, de Madrid, vivían por primera vez esta recreación. “Nos ha pillado de vacaciones en la zona y no hemos querido perder la ocasión de verlo. Nos ha gustado mucho”, aseguraba.